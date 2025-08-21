Dinamo mai pregătește 3 transferuri/Andrei Nicolescu, anunț categoric: „Doar el este NETRANSFERABIL!”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat că echipa antrenată de Zeljko Kopic va primi întăriri importante în perioada următoare. Oficialul „câinilor” a anunțat trei transferuri de top până la finalul campaniei de „mercato”.

Totodată, Nicolescu a ținut să precizeze că un jucător rămâne de neatins: „Este netransferabile”.

Cîrjan, temelia viitorului Dinamo

Este vorba despre căpitanul Cătălin Cîrjan. Mijlocașul de 21 de ani este văzut drept liderul proiectului din Ștefan cel Mare, iar Nicolescu l-a comparat cu Dan Nistor, unul dintre cei mai experimentați și apreciați mijlocași din Liga 1.

„Pentru mine, Cîrjan va fi Nistorx2 în viitor! Copilul ăsta are o determinare și o dorință de a câștiga incredibile! Anul ăsta cred că o să reușească să-și îmbunătățească și finalizarea. Uitați-vă că el face un efort foarte mare. În ultima treime pătrunde foarte ușor cu mingea la picior, fără ca adversarii să-i poată lua mingea. O să-și îmbunătățească foarte mult și finalizarea, iar atunci va deveni complet.

Deocamdată, Dinamo construiește, niciun jucător nu e netransferabil, dar pretențiile clubului au crescut. Anul ăsta Cătălin Cîrjan este netransferabil. Căutăm să mai aducem doi sau trei fotbaliști”, a spus președintele FC Dinamo într-o declarație pentru fanatik.ro.

Și staff-ul tehnic are numai cuvinte de laudă la adresa talentatului mijlocaș. Antrenorul secund Florentin Petre a vorbit cu entuziasm despre profesionalismul și intensitatea antrenamentelor pe care le face Cîrjan:

„N-am furat un metru de alergare în toată viața mea. Am fost primul tot timpul, nu m-a bătut nimeni la nicio alergare 12 ani.

Ca antrenor, ce să-i faci lui Cîrjan? Cîrjan zici că joacă de luni până sâmbătă, iar sâmbătă își ia desertul când joacă în meci oficial. Eu n-am avut un jucător care să se antreneze el până acum. Nici n-am văzut înainte, că am jucat și eu cu fotbaliști! El are un target. Trăiește pentru fotbal, iar restul vine după aceea. Mă încântă! Să ai trei-patru astfel de jucători într-o echipă, defilezi cu ei!”.

Dinamo se află în plin proces de consolidare a lotului. Cu trei transferuri pe drum și cu un lider declarat netransferabil, echipa din Ștefan cel Mare se anunță una dintre pretendentele la play-off în actuala ediție de Liga 1.

