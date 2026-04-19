Dinamo ajută Universitatea Craiova să ia titlul în Superliga! Zeljko Kopic: „Am meritat”

Dinamo ajută Universitatea Craiova să ia titlul în Superliga! Zeljko Kopic: „Am meritat”
Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor

Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

Toate golurile s-au înscris în ultimul sfert de oră: Cîrjan și Musi au înscris pentru Dinamo, Atanas Trică a redus din diferență pentru „studenți”.

Dinamo ajută Universitatea Craiova să ia titlul în Superliga! Kopic: „Am meritat”

Oaspeții veneau după opt victorii consecutive, iar Dinamo nu mai câștigase de șapte etape (două egaluri, cinci eșecuri).

„Am meritat, am fost echipa mai bună, ambiția noastră a fost să dominăm meciul, să ne creăm ocazii. În prima repriză am avut posesia, am dominat, dar a fost prea puțin, U Cluj a fost foarte organizată defensiv, nu am găsit calea spre gol, nu am găsit spații.

A trebuit să fac anumite schimbări, să avem mai multă energie, să încercăm să presăm mai mult, să fim mai periculoși decât ei.

Cei de pe bancă au intrat foarte bine, echipa a dat totul pe teren, sunt mândru de jucători în această seară. Astăzi am înscris, la Cluj cu CFR am avut ocazii mai mari decât astăzi. Ăsta e fotbalul, de fiecare dată când analizăm meciurile o facem fără emoții, vedem ce e bine și ce poate fi îmbunătățit.

Am jucat bine. E un plus de încredere pentru echipă, dar și în această săptămână atmosfera a fost bună. Asta am vorbit tot sezonul, cât de important este să avem competiție pe fiecare poziție în echipă”, a declarat Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.

Nu facem o tragedie din acest meci, trebuie să ne revenim, o să vorbesc cu jucătorii, avem 2 zile la dispoziție pentru semifinala de Cupă, trebuie să le ridic moralul, jucătorii sunt dezamăgiți
Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Fostul internațional albanez Sulejman Demollari, fost jucător la Dinamo, a dat lovitura de start a meciului.

În clasament, Universitatea Cluj rămâne cu 39 de puncte, pe primul loc şi aşteaptă partida Craiovei cu Rapid. Oltenii au 36 de puncte. Dinamo a reuşit prima victorie din play-off şi este pe locul 5, cu 31 de puncte.

Meciurile din etapa 5

Oţelul Galaţi – UTA Arad 1-0
FC Argeş – CFR 1907 Cluj 1-0
FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia 3-2
Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj 2-1

  • Duminică, 19 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt
Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

  • Luni, 20 aprilie

Ora 17.30 FC Botoşani – FC Metaloglobus Bucureşti
Ora 20.30 Farul Constanţa – FCSB

