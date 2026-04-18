Daniel Pancu nu se oprește din victorii în Superliga: „Asta e cea mai frumoasă”. Ce meciuri se joacă în această rundă

CFR Cluj a trecut vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

Oaspeţii au dat lovitura pe final cu un gol al lui Păun, din careu, iar FC Argeş – CFR Cluj s-a încheiat 0-1.

CFR Cluj, antrenată de Daniel Pancu, e a treia în play-off, cu 34 de puncte. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Păun (90+3), care l-a surprins pe portarul Cătălin Căbuz cu un șut plasat din marginea careului de 16 metri.

„E cea mai frumoasă victorie pentru că e obținută în ultima secundă, în niște condiții speciale. Vedeți că procesul de «aerisire» a lotului de la CFR continuă. Au fost în iarnă, acum auziți în fiecare săptămână de câte un jucător.

Un antrenor pentru a-și pune amprenta asupra jocului unei echipe vorbește despre unitate, atmosferă.

Poate voi mai avea 11 victorii la rând și voi simți că lucrurile nu stau bine la nivel de atmosferă, unitate și voi lua măsuri. Nu aveam cum să iau măsuri, dar dacă luam aveam mai multe puncte în play-off”, a declarat Pancu după meci.

Să aducă trofeul, să se prezinte şi să aducă Cupa! Sunt nerăbdător să-i văd. Cum o aduc? Că dacă ne mai dăm două goluri așa, nu mai aducem nicio Cupă. Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună. Are 10 victorii consecutive

Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Lista meciurilor din etapa 5

Oţelul Galaţi – UTA Arad 1-0

FC Argeş – CFR 1907 Cluj 1-0

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 14.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj

Duminică, 19 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 20 aprilie

Ora 17.30 FC Botoşani – FC Metaloglobus Bucureşti

Ora 20.30 Farul Constanţa – FCSB