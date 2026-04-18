Prima pagină » Sport » Daniel Pancu nu se oprește din victorii în Superliga: „Asta e cea mai frumoasă". Ce meciuri se joacă în această rundă

CFR Cluj a trecut vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

Oaspeţii au dat lovitura pe final cu un gol al lui Păun, din careu, iar FC Argeş – CFR Cluj s-a încheiat 0-1.

CFR Cluj, antrenată de Daniel Pancu, e a treia în play-off, cu 34 de puncte. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Păun (90+3), care l-a surprins pe portarul Cătălin Căbuz cu un șut plasat din marginea careului de 16 metri.

„E cea mai frumoasă victorie pentru că e obținută în ultima secundă, în niște condiții speciale. Vedeți că procesul de «aerisire» a lotului de la CFR continuă. Au fost în iarnă, acum auziți în fiecare săptămână de câte un jucător.

Un antrenor pentru a-și pune amprenta asupra jocului unei echipe vorbește despre unitate, atmosferă.

Poate voi mai avea 11 victorii la rând și voi simți că lucrurile nu stau bine la nivel de atmosferă, unitate și voi lua măsuri. Nu aveam cum să iau măsuri, dar dacă luam aveam mai multe puncte în play-off”, a declarat Pancu după meci.

Să aducă trofeul, să se prezinte şi să aducă Cupa! Sunt nerăbdător să-i văd. Cum o aduc? Că dacă ne mai dăm două goluri așa, nu mai aducem nicio Cupă. Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună. Are 10 victorii consecutive
Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Lista meciurilor din etapa 5

Oţelul Galaţi – UTA Arad 1-0
FC Argeş – CFR 1907 Cluj 1-0

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 14.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia
Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj

Duminică, 19 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt
Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 20 aprilie

Ora 17.30 FC Botoşani – FC Metaloglobus Bucureşti
Ora 20.30 Farul Constanţa – FCSB

Mediafax
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Digi24
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
În 1984, un astronaut NASA a zburat nelegat pentru a captura un satelit. De ce a fost nevoie de această manevră extremă?
CONTROVERSĂ Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran
10:21
Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran
ACTUALITATE Poziția pilotului Cezar Osiceanu față de presupusa suspendare de la Tarom și de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei
10:14
Poziția pilotului Cezar Osiceanu față de presupusa suspendare de la Tarom și de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
10:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
ANALIZA de 10 Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
10:00
Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
ALEGERI Alegeri cruciale în Bulgaria: lupta pentru putere care poate schimba direcția țării. Miza, direcția Sofiei între UE și Rusia
09:51
Alegeri cruciale în Bulgaria: lupta pentru putere care poate schimba direcția țării. Miza, direcția Sofiei între UE și Rusia
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
09:30
Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului

