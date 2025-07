Dinamo – FCSB se joacă pe cel mai mare stadion al țării. Festivalul de manele Festobal, de pe 1-2 august, a fost mutat de pe Arena Națională.

Organizarea festivalului maneliștilor ar fi însemnat că Dinamo și FCSB să nu evolueze pe Arena Națională, unde se putea juca fotbal abia după 10 august.

Cei care organizau concertul unde ar fi trebuit să cânte Salam sau Tzancă Uraganu nu au semnat contractul cu Primăria Capitalei, care adminstrează stadionul, și festivalul nu va mai avea loc pe Arena Națională. Dinamo – FCSB se va juca pe cel mai mare stadion al țării în weekend-ul 2-3 august.

Dinamo – FCSB se joacă pe Arena Națională. Festivalul de manele se mută de pe cel mai mare stadion al țării

Florin Păun, unul dintre organizatorii festivalului de manele, a declarat, potrivit gsp.ro: „Plecăm de pe Arenă! Anunțăm în scurt timp unde vom organiza evenimentul. Vom face și o conferință de presă în curând. Am fost victimele unor atacuri murdare, că din cauza noastră nu se poate juca fotbal pe Arena Națională. S-a supărat degeaba lumea pe noi. Nu ne-a creat o imagine bună. Am decis să facem un pas în spate! A devenit totul un circ. Când am discutat cu Primăria, nu știam cum va arăta calendarul competițional”.

Acesta i-a răspuns lui Mihai Stoica, oficialul FCSB care atacase decizia ca pe acest stadion să aibă loc festivalul de manele: „Am văzut că a făcut circ! A dat unele detalii din culise… Aveam un acord final cu Primăria pentru organizarea evenimentului, dar presiunea pusă în ultima perioadă a făcut ca acest contract să nu mai fie semnat. Atacuri murdare. Pentru organizarea festivalului trebuia să intrăm pe Arena Națională de pe 25 iulie. Avem contracte în desfășurare, urmau și altele cu diferiți terți, acum totul s-a dat peste cap. Primăria nu ne-a semnat contractul nici până la ora asta, așa că vom merge în altă parte”.