Prima pagină » Actualitate » Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri

Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri

14 aug. 2025, 09:09, Actualitate
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre politica de transferuri a echipei și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în negocierile cu alte cluburi. Oficialul „câinilor” spune că formația „alb-roșie” încearcă să formeze o bază solidă de jucători români, dar nu întotdeauna lucrurile merg în direcția dorită.

Iar motivul pentru care se întâmplă asta îl reprezintă prețurile cerute de celelalte cluburi, care sunt mult peste așteptări.

Nicolescu: „E greu să alcătuiești un lot competitiv doar cu români”

„Ne dorim ca transferurile pe care le facem să aibă un impact bun anul acesta și unul și mai bun anul viitor. Încercăm să găsim soluții care să fie cu potențial de creștere. De aceea nu am făcut unele transferuri. Le vedeam ca soluții doar pe moment.

Am făcut un nucleu de jucători români. Nu e atât de mare pe cât îmi doresc, dar va crește. Și vom avea mai multă stabilitate. Dacă aveam un buget nelimitat, plăteam și vedeam dacă se potrivesc rotițele.

Din punct de vedere calitativ, e greu să faci un lot de români. Toți ochii sunt pe cei care sunt buni, au o cotă, iar când vine vorba orice discuție despre transferuri ale unor jucători care au scos cât de cât capul se cere de două sau trei ori mai mult. Oricine are a un produs cât de cât în România se gândește că are găină cu ouă de aur. Nu se mai gândește «Îl vindem pe ăsta și mai producem altul». Doar pe ăla îl au în față și trebuie să maximizeze câștigul.

Am vrut să luăm un jucător în iarnă de la Metalul Buzău. Avea 21 de ani, Vali Robu. Plăteam în jur de 100.000 euro pe el, plus niște procente. Am avut o contraofertă dublă. Era vorba de un jucător care nu făcuse performanță în România. Cred că prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo. Dacă mă duceam în străinătate cu 200.000 de euro, cu siguranță găseam un jucător. E vorba de percepția generală în România”, a declarat Andrei Nicolescu la PrimaSport.

În privința planurilor pentru actuala fereastră de transferuri, Nicolescu a dezvăluit posturile vizate:

„Căutăm un fundaș central, un fundaș stânga și, eventual, un atacant. Resimțim absența lui Selmani, mai ales că Perica încă nu este apt de joc. Avem strategia noastră, urmărim echipele care ies din cupele europene, să vedem ce jucători putem aduce”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dinamo – UTA, pe Arena Națională, vineri, 15 august. Câte bilete s-au vândut

Răzvan Patriche CONTINUĂ la Dinamo. Ce funcție va avea fostul căpitan al echipei

Citește și

ACTUALITATE Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
09:47
Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
09:30
Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
POLITICĂ Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
09:29
Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
ACTUALITATE Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
09:04
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
ADMINISTRAȚIE CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată””
09:03
CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată””
ANALIZĂ Summit-ul SUA-Rusia. Geopolitical Futures: „Putin are nevoie de o ÎNȚELEGERE. Este posibil ca întâlnirea să fie promițătoare, dar nu decisivă”
09:00
Summit-ul SUA-Rusia. Geopolitical Futures: „Putin are nevoie de o ÎNȚELEGERE. Este posibil ca întâlnirea să fie promițătoare, dar nu decisivă”
Mediafax
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
Digi24
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
Cancan.ro
Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. E incredibil ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
HOROSCOP 14 august 2025. Berbecii atrag atenția, iar Taurii dau lovitura financiară
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Cea mai mare gară din lume, cât 170 de terenuri de fotbal, a fost deschisă în „orașul 8D” al Chinei: Cum arată terminalul spectaculos
Digi24
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Caz sfâșietor în Timiș! O învățătoare s-a stins din viață în urma unui AVC, după ce abia fusese anunțată că și-a pierdut locul de muncă
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate... a venit această mărturisire neașteptată! Este un adevăr greu de spus. Nimeni nu i-a bănuit intențiile lui Robert. Acum totul a ieșit la iveală despre concurentul din Casa Iubirii: "Au fost niște lucruri"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Apartamentele vechi, alegerea preferată a românilor
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
GÂNDUL GREEN Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”
09:00
Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”
SPORT Unde se poate vedea Drita – FCSB. Niciun post TV nu transmite meciul în România
08:52
Unde se poate vedea Drita – FCSB. Niciun post TV nu transmite meciul în România
SPORT Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României
08:52
Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României
ALERTĂ Alarmă de INCENDIU, la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2
08:48
Alarmă de INCENDIU, la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2