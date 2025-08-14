Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre politica de transferuri a echipei și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în negocierile cu alte cluburi. Oficialul „câinilor” spune că formația „alb-roșie” încearcă să formeze o bază solidă de jucători români, dar nu întotdeauna lucrurile merg în direcția dorită.

Iar motivul pentru care se întâmplă asta îl reprezintă prețurile cerute de celelalte cluburi, care sunt mult peste așteptări.

Nicolescu: „E greu să alcătuiești un lot competitiv doar cu români”

„Ne dorim ca transferurile pe care le facem să aibă un impact bun anul acesta și unul și mai bun anul viitor. Încercăm să găsim soluții care să fie cu potențial de creștere. De aceea nu am făcut unele transferuri. Le vedeam ca soluții doar pe moment.

Am făcut un nucleu de jucători români. Nu e atât de mare pe cât îmi doresc, dar va crește. Și vom avea mai multă stabilitate. Dacă aveam un buget nelimitat, plăteam și vedeam dacă se potrivesc rotițele.

Din punct de vedere calitativ, e greu să faci un lot de români. Toți ochii sunt pe cei care sunt buni, au o cotă, iar când vine vorba orice discuție despre transferuri ale unor jucători care au scos cât de cât capul se cere de două sau trei ori mai mult. Oricine are a un produs cât de cât în România se gândește că are găină cu ouă de aur. Nu se mai gândește «Îl vindem pe ăsta și mai producem altul». Doar pe ăla îl au în față și trebuie să maximizeze câștigul.

Am vrut să luăm un jucător în iarnă de la Metalul Buzău. Avea 21 de ani, Vali Robu. Plăteam în jur de 100.000 euro pe el, plus niște procente. Am avut o contraofertă dublă. Era vorba de un jucător care nu făcuse performanță în România. Cred că prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo. Dacă mă duceam în străinătate cu 200.000 de euro, cu siguranță găseam un jucător. E vorba de percepția generală în România”, a declarat Andrei Nicolescu la PrimaSport.

În privința planurilor pentru actuala fereastră de transferuri, Nicolescu a dezvăluit posturile vizate:

„Căutăm un fundaș central, un fundaș stânga și, eventual, un atacant. Resimțim absența lui Selmani, mai ales că Perica încă nu este apt de joc. Avem strategia noastră, urmărim echipele care ies din cupele europene, să vedem ce jucători putem aduce”

