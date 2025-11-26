Prima pagină » Sport » Doi fotbaliști de BAZĂ de la Dinamo s-au accidentat și nu mai joacă în acest an

Doi fotbaliști de BAZĂ de la Dinamo s-au accidentat și nu mai joacă în acest an

26 nov. 2025, 08:17, Sport
Doi fotbaliști de BAZĂ de la Dinamo s-au accidentat și nu mai joacă în acest an

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a anunțat că Alexandru Musi și Danny Armstrong nu mai joacă în acest an.

Primul s-a accidentat la naționala de tineret, iar britanicul a suferit o ruptură musculară în meciul cu FC Botoșani.

Musi a jucat în acest sezon 17 meciuri, are 5 goluri și a oferit 3 pase decisive. Danny Armstrong a bifat 17 jocuri, a marcat 4 goluri și are 3 assist-uri.

Doi fotbaliști de bază de la Dinamo s-au accidentat și nu mai joacă în acest an

„Este îngrijorător. Armstrong nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație. Nu putem să îi facem RMN azi sau mâine, vedem. După cum se manifestă, e mai grav decât o simplă întindere.

100 % nu joacă cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind muscular, mai așteptăm un pic. La Musi e o situație proastă. E out patru-șase săptămâni. Din păcate ne lipsește mult, dar asta e situația, nu avem ce să facem.

Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta. O să am o întâlnire oficială cu reprezentanții federației pentru că sunt lucruri de reglat acolo. Din păcate și Cristian Mihai a venit accidentat. Trebuie să o reglăm intern, să facem niște proceduri și să încercăm să ne dăm informații în timp real. Cristi Mihai e în revenire, o să vedem. Vom face trei-patru transferuri în iarnă”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Alexandru Musi (21 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) nu vor mai juca în 2025. Dinamoviștii au acuzat că primul a fost forțat la naționala U21. „Cert e că Musi e out între 4 și 6 săptămâni din cauza unui chist de sânge și a unei rupturi musculare, care au avut loc în cantonamentul echipei naționale”, a completat Nicolescu, la Digi Sport.

Ce meciuri mai are Dinamo în acest an:

Dinamo – Oțelul Galați
Farul – Dinamo (Cupa României)
FCSB – Dinamo
Dinamo – Metaloglobus
UTA Arad – Dinamo

Citește și

SPORT Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
09:07
Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
SPORT Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
08:59
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
SPORT Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”
08:39
Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”
SPORT Echipa Națională a României, umilită pe aeroportul din Mexic. Sportivii români, reținuți 12 ore și alungați din țara gazdă
21:22
Echipa Națională a României, umilită pe aeroportul din Mexic. Sportivii români, reținuți 12 ore și alungați din țara gazdă
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, un robot umanoid a mers pe jos 100 de kilometri
ECONOMIE Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
09:20
Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
ACTUALITATE Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte”
09:00
Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte”
TURISM Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
08:59
Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
POLITICĂ Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
08:57
Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
ULTIMA ORĂ Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani
08:52
Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani
HOROSCOP Cele 3 zodii care renasc până la finalul lui 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de iubire autentică
08:31
Cele 3 zodii care renasc până la finalul lui 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de iubire autentică