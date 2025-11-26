Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a anunțat că Alexandru Musi și Danny Armstrong nu mai joacă în acest an.

Primul s-a accidentat la naționala de tineret, iar britanicul a suferit o ruptură musculară în meciul cu FC Botoșani.

Musi a jucat în acest sezon 17 meciuri, are 5 goluri și a oferit 3 pase decisive. Danny Armstrong a bifat 17 jocuri, a marcat 4 goluri și are 3 assist-uri.

Doi fotbaliști de bază de la Dinamo s-au accidentat și nu mai joacă în acest an

„Este îngrijorător. Armstrong nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație. Nu putem să îi facem RMN azi sau mâine, vedem. După cum se manifestă, e mai grav decât o simplă întindere.

100 % nu joacă cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind muscular, mai așteptăm un pic. La Musi e o situație proastă. E out patru-șase săptămâni. Din păcate ne lipsește mult, dar asta e situația, nu avem ce să facem.

Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta. O să am o întâlnire oficială cu reprezentanții federației pentru că sunt lucruri de reglat acolo. Din păcate și Cristian Mihai a venit accidentat. Trebuie să o reglăm intern, să facem niște proceduri și să încercăm să ne dăm informații în timp real. Cristi Mihai e în revenire, o să vedem. Vom face trei-patru transferuri în iarnă”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Alexandru Musi (21 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) nu vor mai juca în 2025. Dinamoviștii au acuzat că primul a fost forțat la naționala U21. „Cert e că Musi e out între 4 și 6 săptămâni din cauza unui chist de sânge și a unei rupturi musculare, care au avut loc în cantonamentul echipei naționale”, a completat Nicolescu, la Digi Sport.

Ce meciuri mai are Dinamo în acest an:

Dinamo – Oțelul Galați

Farul – Dinamo (Cupa României)

FCSB – Dinamo

Dinamo – Metaloglobus

UTA Arad – Dinamo