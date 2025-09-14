Pilotul bucureștean Dragoș Savloschi, la bordul monopostului Wolf F1 Mistral, a reușit să câștige prima ediție a Trofeului Mihai Leu de la Hunedoara și a bifat astfel a doua victorie consecutivă în Campionatul Național de Super Rally, devenind lider înaintea etapei finale de la București.

Un total de 25 de piloți de top, din discipline precum raliuri, viteză în coastă, karting, drift sau circuit, au luat startul în prima etapă de super rally organizată la Hunedoara, acolo unde peste 5.000 de spectatori au fost prezenți pe străzile orașului pentru a urmări spectacolul automobilistic.

Dragoș Savloschi a câștigat prima ediție a Trofeului Mihai Leu

Etapa de la Hunedoara a fost prima după mai bine de 17 ani de pauză, atunci când fusese organizat Raliul Hunedoarei. Dacă atunci promotor a fost Mihai Leu, acum tradiția este dusă mai departe de Anna Leu, soția legendarului campion.

Campionul en-titre Leo Borlovan a fost cel care a dominat prima parte a etapei și chiar a stabilit noul timp de referință pe circuitul din orașul hunedorean. Pe un prototip FUNYO SP05 EVO, timișoreanul a ajuns la finiș în 02:30,839, însă nu a reușit o performanță similară în manșele de concurs și totul s-a schimbat pentru el.

Principalul său contracandidat, Dragoș Savloschi (monopost Wolf F1 Mistral), a anunțat că va fi „totul sau nimic”, iar planul său a dat roade chiar pe ultima manșă. Bucureșteanul a reușit să încheie în 02:31,235, cu aproape două secunde mai bine decât Borlovan, cronometrat cu 02:33,123.

Podiumul general de la Hunedoara a fost completat de Lucian Răduț (Mitsubishi Lancer Evo VIII), ajuns la finiș în 02:34,650, acesta adjudecându-și și victoria la turisme, acolo unde au mai urcat pe podium Alex Filip (Skoda Fabia Rally2) și Tudor Adrian Pop (Peugeot 208 T16 R5).

Cursa a fost deschisă chiar de Marco Leu, care s-a aflat la bordul unui Lamborghini Huracan de peste 600 de cai putere. Printre cei prezenți la Hunedoara s-au numărat fostul internațional Ioan Andone, dar și artista Amna, invitată chiar să participe în dreapta lui Alex Filip.

Urmează cursa din 25 octombrie

Etapa organizată în memoria legendarului campion Mihai Leu a avut încă de la startul festiv parte de un public numeros. Acolo, peste 2.000 de persoane au venit să vadă prezentarea mașinilor și piloților, dar au avut parte și de o surpriză.

La final, o hologramă cu Mihai Leu a apărut în fața Sălii de Cultură, iar cu ajutorul inteligenței artificiale a fost recreată și vocea acestuia, care a ținut un discurs emoționant în fața publicului. Seara s-a încheiat cu un foc de artificii, în aplauzele tuturor.

Lupta pentru titlu, atât la open, cât și la turisme, în Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet, se va decide pe 25 octombrie, în marea finală care va avea loc la București, în zona Ateneului Român.