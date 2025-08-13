Prima pagină » Sport » Drepturile TV pentru Superliga ajung la 400 de milioane de euro. Gigi Becali nu e mulțumit: „La mine nu sunt mulți bani”

13 aug. 2025, 08:46, Sport
Adunarea Generală a LPF a votat noul contract de drepturi TV, care va fi până în 2035.

Valoarea ajunge la 40 de milioane de euro pe sezon, din 2032, iar valoarea totală atinge 400 de milioane de euro.

Prelungirea s-a făcut cu EAD Interactive, a lui Orlando Nicoară, iar mărirea se aplică din acest sezon, de la 30 la 31 de milioane de euro, fără TVA.

Cum se împarte suma între cluburi: o treime în mod egal, altă treime în funcție de clasarea de la finalul sezonului precedent și ultima treime raportat la poziția de la finalul sezonului regulat în curs.

„Faptul că luăm niște bani.. Dacă nu era televiziunea, noi nu puteam să facem fotbal în România. Mare parte din bani vin de la televiziune. Bulgaria, care este în unele domenii mai tare decât noi, ei nici nu știu câți bani iau, puțini. Sunt și țări europene care iau puțini bani. Noi am avut combinația asta cu televiziunea, are nevoie de drepturile astea. Am zis că e norocul nostru acest contract.

Dar, pe zece ani nu este în regulă. Toate contractele se fac pe 3-4 ani, pentru că lumea crește, avansează economic, inclusiv în România. Au făcut pe mulți ani. Eu nu trăiesc din drepturile de televizare. La mine nu sunt mulți bani, pentru mine nu este o problemă. Spun de acum că nu e bun contractul. Trebuia pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane, peste 3 ani încă 5 milioane de euro. Așa am făcut și cu casa de pariuri pe trei ani și nu e bine, aveam o ofertă mai bună”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Președintele LPF declara recent: „E o discuție pe care o să o lămurim zilele astea. O să se mărească puțin. Acum e 30 de milioane, plus un milion. 31 brut. Expiră peste doi ani. Păi da, să încercăm, pentru că vin vremuri grele, să mai ciupim ceva. Vreau să îl duc mai mult, vreau să ajung la 40, cât are Federația”.

Mediafax
