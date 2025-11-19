Prima pagină » Sport » E singura voleibalistă din România cu acest hobby

E singura voleibalistă din România cu acest hobby

19 nov. 2025, 15:03, Sport
E singura voleibalistă din România cu acest hobby
Galerie Foto 9

Alice Kapelovies e singura voleibalistă din România cu propriul podcast. Ea joacă la Rapid, singura echipă cu 13 jucătoare românce în lot.

Alice Kapelovies, una dintre cele mai experimentate voleibaliste din campionatul României, a început în această toamnă o nouă aventură, la Rapid.

Pentru că este vorba de un nou început, voleibalista a decis să-și schimbe și numărul cu care a devenit campioană a României la CSO Voluntari.

De pe teren la microfon: e e singura voleibalistă gazdă de podcast din România

„Este numărul cu care eu am mai jucat la lotul național. Este ziua mea de naștere și chiar și mama mea a jucat cu numărul ăsta. Numărul 14 a fost ales datorită cumnatului meu, care a fost un model de sportiv pentru mine și am spus că e momentul să pornesc pe un nou drum și să fac ceva al meu, mai mult decât am făcut până acum”, explică Alice Kapelovies, jucătoare căreia cei de la Voluntari i-au retras tricoul în semn de respect, luna trecută.

La Rapid, Alice este înconjurată de jucătoare tinere. „De multe ori încerc să mă gândesc că și eu aveam nevoie tot așa de jucătoare cu experiență în jurul meu și să pot să le ofer genul de ajutor de care au nevoie”, spune jucătoarea.

De peste un an, Alice Kapelovies și-a descoperit o nouă pasiune: este gazdă de podcast. Domeniul abordat este cel sportiv și, chiar dacă se descurcă foarte bine, ea spune că se simte mult mai în largul ei pe teren. „E mult mai ușor pe teren, e o viață de sportiv în care totul a fost repetat, am experiență. La podcast îmi ies total din zona de confort, însă sunt foarte pasionată și îmi place mult ce fac”, explică Alice.

Alice Kapelovies este una dintre jucătoarele care recunosc deschis că au mare încredere în horoscop. Chiar mătușa sa, Neti Sandu, e cea care i-l trimite zilnic, personalizat. „Nu trebuie să mă uit în horoscop, că vine el la mine, mi-e spus de mătușa mea. Am ceva de suflet pentru mine. 100% cred în el, cred că influențează”, spune jucătoarea care are ca locuri preferate de vacanțe Dubaiul și Republica Dominicană, la Punta Cana.

Rapid, singura formație din Divizia A1 cu 13 românce în lot

Anul acesta, Rapidul este o apariție cu totul specială în voleiul feminin, pentru că are o particularitate față de alte echipe din Divizia A1: cu excepția unei voleibaliste din Bosnia, toate celelalte jucătoare sunt românce.

„Când mi s-a propus să mă alătur acestui proiect, pentru că este un proiect nou, chiar dacă am mai fost la Rapid înainte, este o idee nouă pentru a construi această echipă. Intenția era să formăm o echipă complet din jucătoare românce, dar pe parcurs am ajuns să fim nevoiți, la bugetul care îl aveam, să apelăm la jucătoare străine. Și avem drept dovadă o jucătoare din Bosnia”, explică Marius Măcicășan, tehnicianul echipei din Giulești.

Multe dintre voleibalistele Rapidului sunt tinere, iar tehnicianul recunoaște că întotdeauna i-a plăcut să formeze tinerele jucătoare la echipele la care a fost. „Am satisfacție și din a lucra cu jucătoarele tinere și de a încerca să le aduc un plus în cât pot eu de mine, de a-mi duce un plus în fiecare sezon, în fiecare zi, în fiecare lună și după fiecare meci”, a declarat antrenorul.

Fost jucător de primă divizie, Marius Măcicășan recunoaște că a ajuns antrenor cumva din întâmplare, pentru că nu se gândea neapărat la acest lucru în momentul retragerii de pe teren.

Acum, e foarte mulțumit de calea pe care a luat-o cariera sa. „Eram fost jucător și o conjunctură m-a adus aproape de o echipă de fete. Pe vremea aceea echipa CSM-ului. Și, adevărul e că nu mă vedeam să fiu antrenor, dar ajungând acolo mi-am dat seama că voleiul mi-a plăcut dintotdeauna și așa că, decât să pornesc într-un alt domeniu, am optat, am continuat și, până la urmă, chiar îmi place ceea ce fac ca antrenor”, a povestit Măcicășan.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire