Alice Kapelovies e singura voleibalistă din România cu propriul podcast. Ea joacă la Rapid, singura echipă cu 13 jucătoare românce în lot.

Alice Kapelovies, una dintre cele mai experimentate voleibaliste din campionatul României, a început în această toamnă o nouă aventură, la Rapid.

Pentru că este vorba de un nou început, voleibalista a decis să-și schimbe și numărul cu care a devenit campioană a României la CSO Voluntari.

De pe teren la microfon: e e singura voleibalistă gazdă de podcast din România

„Este numărul cu care eu am mai jucat la lotul național. Este ziua mea de naștere și chiar și mama mea a jucat cu numărul ăsta. Numărul 14 a fost ales datorită cumnatului meu, care a fost un model de sportiv pentru mine și am spus că e momentul să pornesc pe un nou drum și să fac ceva al meu, mai mult decât am făcut până acum”, explică Alice Kapelovies, jucătoare căreia cei de la Voluntari i-au retras tricoul în semn de respect, luna trecută.

La Rapid, Alice este înconjurată de jucătoare tinere. „De multe ori încerc să mă gândesc că și eu aveam nevoie tot așa de jucătoare cu experiență în jurul meu și să pot să le ofer genul de ajutor de care au nevoie”, spune jucătoarea.

De peste un an, Alice Kapelovies și-a descoperit o nouă pasiune: este gazdă de podcast. Domeniul abordat este cel sportiv și, chiar dacă se descurcă foarte bine, ea spune că se simte mult mai în largul ei pe teren. „E mult mai ușor pe teren, e o viață de sportiv în care totul a fost repetat, am experiență. La podcast îmi ies total din zona de confort, însă sunt foarte pasionată și îmi place mult ce fac”, explică Alice.

Alice Kapelovies este una dintre jucătoarele care recunosc deschis că au mare încredere în horoscop. Chiar mătușa sa, Neti Sandu, e cea care i-l trimite zilnic, personalizat. „Nu trebuie să mă uit în horoscop, că vine el la mine, mi-e spus de mătușa mea. Am ceva de suflet pentru mine. 100% cred în el, cred că influențează”, spune jucătoarea care are ca locuri preferate de vacanțe Dubaiul și Republica Dominicană, la Punta Cana.

Rapid, singura formație din Divizia A1 cu 13 românce în lot

Anul acesta, Rapidul este o apariție cu totul specială în voleiul feminin, pentru că are o particularitate față de alte echipe din Divizia A1: cu excepția unei voleibaliste din Bosnia, toate celelalte jucătoare sunt românce.

„Când mi s-a propus să mă alătur acestui proiect, pentru că este un proiect nou, chiar dacă am mai fost la Rapid înainte, este o idee nouă pentru a construi această echipă. Intenția era să formăm o echipă complet din jucătoare românce, dar pe parcurs am ajuns să fim nevoiți, la bugetul care îl aveam, să apelăm la jucătoare străine. Și avem drept dovadă o jucătoare din Bosnia”, explică Marius Măcicășan, tehnicianul echipei din Giulești.

Multe dintre voleibalistele Rapidului sunt tinere, iar tehnicianul recunoaște că întotdeauna i-a plăcut să formeze tinerele jucătoare la echipele la care a fost. „Am satisfacție și din a lucra cu jucătoarele tinere și de a încerca să le aduc un plus în cât pot eu de mine, de a-mi duce un plus în fiecare sezon, în fiecare zi, în fiecare lună și după fiecare meci”, a declarat antrenorul.

Fost jucător de primă divizie, Marius Măcicășan recunoaște că a ajuns antrenor cumva din întâmplare, pentru că nu se gândea neapărat la acest lucru în momentul retragerii de pe teren.

Acum, e foarte mulțumit de calea pe care a luat-o cariera sa. „Eram fost jucător și o conjunctură m-a adus aproape de o echipă de fete. Pe vremea aceea echipa CSM-ului. Și, adevărul e că nu mă vedeam să fiu antrenor, dar ajungând acolo mi-am dat seama că voleiul mi-a plăcut dintotdeauna și așa că, decât să pornesc într-un alt domeniu, am optat, am continuat și, până la urmă, chiar îmi place ceea ce fac ca antrenor”, a povestit Măcicășan.