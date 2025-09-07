Prima pagină » Sport » Edi Iordănescu, dezvăluiri de la Varșovia! „Cea mai grea funcție în Polonia este cea de șef de stat și aia de antrenor la Legia”

07 sept. 2025, 18:09, Sport
Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a povestit despre aventura pe care a început-o la Legia Varșovia.

Legia Varşovia a anunţat, pe 12 iunie 2025, că a ajuns la un acord cu Edward Iordănescu pentru preluarea postului de antrenor principal.

Iordanescu a lucrat în trecut, printre altele, la echipa națională a României, CFR Cluj şi FSCB și Pandurii Tg. Jiu.

„Contextul acesta a fost foarte dificil pentru că perioada precompetiției noastre a fost foarte scurtă – mai puțin de trei săptămâni și pentru un antrenor nou la un club, foarte puțin, am avut doar trei jocuri amicale, am preluat un anumit grup, am avut niște solicitări clare, dar din păcate lucrurile nu au avut o direcție deloc plăcută pentru mine, favorabilă.

Pentru că s-au vândut niște jucători, au venit niște oferte foarte importante pentru club și pentru jucători și oricât mi-aș fi dorit, nu am putut să fac decât să accept situația, chiar dacă nu era ce îmi doream. Voiam să păstrăm grupul și să întărim echipa, așa au fost discuțiile inițiale”, susține Edi Iordănescu despre situația de la Legia.

Edi Iordănescu a vorbit despre dorința de a antrena o echipă europeană cu suporteri ambițioși.

„O spun în premieră că multă lume a speculat pe tema asta, am avut mai multe discuții și din afara continentului, ca să spun așa, dar a fost, recunosc, o ambiție personală ca să rămân în Europa și să trec la următorul nivel.

Am venit ca să demonstrez, ne-am asumat obiective importante și când vine vorba de răbdare, aici ai un cuvânt delicat, pentru că, cu un club ca și Legia nimeni nu are răbdare”, a recunoscut acesta la Radio Sport Total FM.

Este deja în faza Conference League

Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, s-a calificat în grupa Conference League, după ce a terminat la egalitate cu Hibernian, scor 3-3 după prelungiri, pe teren propriu, în manşa secundă a play-off-ului. În meciul tur, scorul a fost 2-1 pentru Legia.

Oamenii glumeau și spuneau că aici cea mai grea funcție în Polonia este cea de șef de stat, după care cea de a antrena Legia – pentru că e foarte multă presiune și sunt așteptări foarte mari
Edi Iordănescu

