Prima pagină » Sport » El e regele RALIURILOR din România: de zece ori campion absolut

25 nov. 2025, 11:26, Sport
Simone Tempestini și-a mai adjudecat un titlu național în cel mai spectaculos campionat din motorsport, doborând toate recordurile din istoria României. Pilotul italian a câștigat primul campionat la vârsta de 21 de ani.

Italianului Simone Tempestini nu îi stă nimeni în cale în Campionatul Național de Raliuri. El a mai bifat un titlu de campion național, cel cu numărul zece.

„Încă un an reușit pentru noi în ceea ce înseamnă Campionatul Național de Raliuri. Încă un titlu, un lucru care ne bucură! E un mod prin care cred că pot să spun mulțumesc tuturor celor care mă ajută să fac aceste performanțe, având în vedere că, da, eu am ieșit de 10 ori campion, însă, fără munca celor apropiați, mi-ar fi fost imposibil”, spune Simone Tempestini.

Pilotul își amintește cum a trăit primul titlu câștigat. „A venit așa de nicăieri, în 2015, și am fost extrem de fericit. Însă, fiecare titlu în parte are o poveste anume”.

A avut parte și de accidente

De-a lungul carierei, pe Simone nu l-au ocolit nici accidentele! 3 sunt cele pe care nu a reușit să le uite. „Cu siguranță mașinile au fost avariate. Cred că unul dintre cele mai mari și spectaculoase a fost la Iași în 2020, dar am avut altele și în Finlanda, și la Sibiu”, dezvăluie el.

Lui Simone îi place să concureze și în alte campionate, nu doar la raliuri. Anul acesta a ținut să ia startul și în Finala de la Super Rally, competiție pe care a câștigat-o de două ori; „Cu siguranță mașinile care concurează aici sunt diferite fața de cea pe care o folosesc eu, dar, pentru mine, e distracție”.

Mașina visurilor e cea pe care o pilotează

De ani buni, Simone se dă în Campionatul Național de Raliuri cu o bijuterie de mașină pe care o iubește la nebunie. A visat la ea de când concura în Campionatul Mondial de juniori. „Vorbim de 10 ani. E o mașină care, astăzi, poate este ușor depășită din anumite puncte de vedere. Dar e o mașină spectaculoasă pe care o iubesc. Mi-a adus foarte multe victorii în Campionatul Național de Raliuri. Lucru pe care la început, aș putea zice că nu eram sigur că o să reușim să-l facem”, dezvăluie Simone.

