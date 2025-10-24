Prima pagină » Sport » Elias Charalambous a acuzat arbitrajul la FCSB – Bologna, 1-2. „De ce de la VAR nu s-a transmis nimic?”

24 oct. 2025, 09:41, Sport
Elias Charalambous a spus că eșecul cu Bologna s-a produs în primele 10 minute ale meciului și a acuzat arbitrajul. Cei de la FCSB au cerut un penalty, când la scorul de 1-2 Bîrligea a fost împins de Martin Vitik în careul italienilor.

Meciul a fost arbitrat de Andris Treimanis. Asistenți au fost Haralds Gudermanis și Aleksejs Spasennikovs, iar în camera VAR au fost Jeroen Manschot și asistentul Kristaps Ratnieks.

După partidă, Gigi Becali a criticat mai mulți jucători și a anunțat că va face alte transferuri la FCSB.

„Meciul cu Bologna l-am pierdut în primele 10 minute. Ãsta este sentimentul meu acum. Am analizat-o pe Bologna, știam că îi place să facă presing avansat și să riște. Din păcate, la acest nivel când faci o greșeală, plătești. Bologna este o echipă care evoluează la cel mai înalt nivel. În finalul primei reprize și în cea de-a doua ne-am creat câteva șanse de a marca. Schimbările pe care le-am făcut ne-au dat energie, am marcat și apoi am riscat pentru a înscrie și cel de-al doilea gol. După minutul 60 a fost un joc deschis, dar din păcate nu am reușit să mai marcăm.

Nu pot să spun că victoria celor de la Bologna nu este meritată. Dar multe decizii ale arbitrului care erau 50-50% au fost date adversarului. Nu sunt sigur dacă unul dintre adversari nu trebuia să primească și al doilea galben (n.red. – Rowe), dar la penalty-ul (neacordat) lui Bîrligea eu știu că atunci când ești împins cu ambele mâini este fault. Știu că la meciurile din cupele europene ar fi trebuit să avem VAR, dar azi nu știu dacă am avut. Nu știu de ce arbitrii din camera VAR nu i-au transmis nimic centralului la acea fază. Repet, victoria adversarilor a fost meritată, dar deciziile arbitrului au fost în mare parte împotriva noastră”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

