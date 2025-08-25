Elias Charalambous a ieșit la atac după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. „E pentru prima oară când am simțit asta”

FCSB a fost învinsă de FC Argeș, 2-0, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii. A marcat Adel Bettaieb, minutul 72, iar Mihai Popescu a dat un autogol, în minutul 88.

Mamadou Thiam a debutat la FCSB, intrând la pauză, iar în minutul 80 putea egala, dar șutul său a fost blocat de Marius Briceag.

FCSB are un singur punct în ultimele cinci etape, iar FC Argeș are patru victorii în ultimele cinci etape.

Elias Charalambous a ieșit la atac după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș

Pentru FCSB urmează returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, iar Elias Charalambous e îngrijorat pentru cum arată echipa.

„Lucrurile au fost foarte clare, am simțit-o în timpul jocului. Dacă nu dai 100% și nu-ți dai viața pe teren… E greu în prima ligă a României. Nu am arătat că ne dorim să câștigăm acest meci. Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Nu am făcut nimic. Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă dăm totul, e OK. Dacă ne-am dat viața din primul minut e OK, dar nu pot spune aceste lucruri. Au luptat mai mult decât noi, și-au dorit mai mult să câștige, e simplu. Anul trecut, la toate antrenamentele, la toate jocurile, am dat totul! Pentru mine, atitudinea contează mai mult decât orice altceva. Dacă nu dăm totul, degeaba. Trebuie să schimbăm atitudinea.

E pentru prima oară când mă auziți spunând asta. În seara aceasta, a fost clar! Uneori, am simțit că nu este corect din partea voastră, a jurnaliștilor, să spuneți anumite lucruri. Dar nu am arătat nimic. Nu am dat totul. Poate e pentru prima oară când mă auziți așa, dar e pentru prima oară când am simțit că nu suntem unde ar trebui să fim pentru a câștiga un campionat.

Nu suntem în direcția bună, trebuie să găsim un echilibru pentru a ne îmbunătăți și avea stabilitate în echipă. Sunt îngrijorat… Doar atitudinea ne poate califica (n.r. cu Aberdeen), doar asta putem schimba. Trebuie să dăm totul, să vărsăm sânge. Dacă nu înțelegem asta, vom avea probleme”, a spus Elias Charalambous.