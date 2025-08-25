Prima pagină » Actualitate » FCSB – FC Argeș 0-2, șocul etapei a 7-a din Liga 1! Gigi Becali a răbufnit după meci: „Nu joacă nimic! Face circărie!”

25 aug. 2025, 07:15
FCSB continuă să se afunde în criză. Campioana României a pierdut un nou meci în Liga 1, scor 0-2 cu nou-promovata FC Argeș, disputat duminică seară, 24 august, pe Arena Națională, în etapa a 7-a. La finalul întâlnirii, finanțatorul Gigi Becali la răbufnit, criticând mai mulți jucători.

Eșecul de duminică vine la doar trei zile după remiza eroică obținută în Scoția, 2-2 cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League, și prelungește parcursul dezastruos din campionat al FCSB. După șapte runde, „roș-albaștrii” au strâns doar 5 puncte și se află la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova (victorie cu 2-0 în fața Petrolului, în weekend).

Gigi Becali, furios pe aproape toată echipa

Imediat după meci, patronul Gigi Becali a intervenit și a lansat un val de critici la adresa unor jucători-cheie din lot, punându-și totodată cenușă în cap pentru alegerile făcute. Latifundiarul din Pipera i-a luat la țintă pe Denis Alibec, Dennis Politic și Octavian Popescu, reproșându-le lipsa de implicare și randamentul arătat.

Singurii remarcați au fost Tănase, Toma și Lixandru, despre care Becali a spus că nu pot câștiga singuri meciurile echipei sale.

„Nu știu ce se întâmplă, nu am idee, de unde să am, fotbalul se joacă bărbătește și în viteză. Joci previzibil, nu dai gol. Am greșit, l-am băgat pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care mai joacă ceva, mai bine și pe Cisotti, care mai face ceva, decât pe George (n.r. – Octavian Popescu), care greșește.

Încă o greșeală, trebuia să jucăm cu Thiam de la început. Am vorbit cu MM, a zis că îmi dă o informație, dar trebuia să jucăm cu Thiam de la început.

Astea sunt greșelile făcute de mine.

Singurul jucător a fost Tănase, dar nu poate să câștige un meci singur, plus Toma și Lixandru. Nu ai cum să câștigi meciul doar cu ei.

Alibec, dă, mă, gol, că de asta te-am luat!”

Alibec, dă, mă, gol, că de asta te-am luat, când scapi singur cu portarul, nu să joci aiurea! Despre George, am vb cu MM – că îl distrugem, să câștigăm meciuri, să îl mai băgăm. E joc de bărbați, dar el face circăraie, gâdilă mingea, fii bărbat, câștigă mingea!

Asta este situația, de unde m-am lăudat atât și că avem cea mai bună echipă, mă gândeam și la Politic, dar nu, nu se poate, dormi pe teren, trebuie să alerge pe teren. Nu știu dacă e fotbalist, doarme pe teren.

Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați, că sunt penibil, eu din politețe vă răspund. Alibec nu a contat deloc. Ia uite-l și pe Politic, bă, băiatule, credeam că ești fotbalist!”, a răbufnit Gigi Becali la DigiSport imediat după încheierea partidei cu FC Argeș.

În ciuda tensiunilor, FCSB nu are timp de respiro. Joi, de la ora 21:30, campioana României va juca returul cu Aberdeen, pe Arena Națională, într-un duel care poate aduce calificarea în grupele Europa League.

