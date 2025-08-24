Prima pagină » Sport » Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?

Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?

24 aug. 2025, 15:50, Sport
Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?

Mamadou Thiam a plecat de la U Cluj la FCSB, transferul fiind făcut pentru 50.000 de euro şi cedarea lui Andrei Gheorghiţă la echipa ardeleană.

Mihai Stoica, oficial FCSB, a spus ce părerea a lăsat Thiam la primul antrenament alături de echipa roș-albastră și care e situația lui Daniel Bîrligea.

FCSB – FC Argeș se joacă în etapa a 7-a din Superliga duminică, 24 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș

Bîrligea a revenit după accidentare, a jucat cu Aberdeen în turul din play-off-ul Europa League, 2-2, unde a înscris și a dat pasă de gol, iar acum e menajat cu FC Argeș pentru a fi în formă maximă la returul cu echipa scoțiană.

Mihai Stoica, la Prima Sport, despre Mamadou Thiam: „(n.r. Care e prima impresie?) L-am văzut la un singur antrenament, făcut cu echipa. E clar că are nevoie de timp… (n.r. kilograme?) Măi, kilograme… în tricoul lui U Cluj părea mult mai corpolent. Avem jucători cu mult mai multe kg decât el, dar şi mai înalţi. Cred că e o achiziţie bună, cred cu convingere că e o achiziţie bună”.

Care e situația lui Daniel Bîrligea

Conducătorul echipei roș-albastre a spus și care e situația lui Daniel Bîrligea: „Bîrligea trebuie să stea în gheaţă până joi. Înainte de meci vorbeam cu Gigi de Thiam, de Bîrligea şi i-am spus aşa: eu nu i-am considerat niciodată pe Dică sau Rusescu atacanţi, i-am considerat număr 10. Eu i-am spus lui Gigi că de la Thereau noi nu am avut niciun atacant de valoarea lui Bîrligea. (n.r. E peste Piovaccari?) Da, cu mult. Piovaccari era un jucător, un marcator, dar ce face Bîrligea nu putea să facă Piovaccari. Eu de asta am zis de la Thereau, pentru că e un jucător cu profil asemănător. (n.r. Poate să joace Bîrligea în următorul meci?) Nici nu cred că va fi în lot”.

Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Evz.ro
Cele mai stranii căsătorii din lume. Iubirea sfidează logica
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O întâlnire ciudată: împăratul Wilhelm al II-lea și țarul Nicolae al II-lea
ACTUALITATE Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă
17:33
Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă
POLITICĂ Moșteanu spune că „România, solidară cu Ucraina”. Șeful MApN a fost prezent la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei
17:11
Moșteanu spune că „România, solidară cu Ucraina”. Șeful MApN a fost prezent la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei
ACTUALITATE Orașul european unde străzile și parcurile au ajuns „invadate” de găini. De ce autoritățile nu le pot captura
16:54
Orașul european unde străzile și parcurile au ajuns „invadate” de găini. De ce autoritățile nu le pot captura
EXTERNE Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022
16:36
Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022
ACTUALITATE Ştefan şi Ştefania, doi tineri logodiți care au ajuns victime ale tragediei din Argeș. Au murit alături de prieteni, în mașina prăbușită într-o râpă
16:15
Ştefan şi Ştefania, doi tineri logodiți care au ajuns victime ale tragediei din Argeș. Au murit alături de prieteni, în mașina prăbușită într-o râpă
ECONOMIE O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată
15:35
O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată