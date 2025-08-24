Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?

Mamadou Thiam a plecat de la U Cluj la FCSB, transferul fiind făcut pentru 50.000 de euro şi cedarea lui Andrei Gheorghiţă la echipa ardeleană.

Mihai Stoica, oficial FCSB, a spus ce părerea a lăsat Thiam la primul antrenament alături de echipa roș-albastră și care e situația lui Daniel Bîrligea.

FCSB – FC Argeș se joacă în etapa a 7-a din Superliga duminică, 24 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș

Bîrligea a revenit după accidentare, a jucat cu Aberdeen în turul din play-off-ul Europa League, 2-2, unde a înscris și a dat pasă de gol, iar acum e menajat cu FC Argeș pentru a fi în formă maximă la returul cu echipa scoțiană.

Mihai Stoica, la Prima Sport, despre Mamadou Thiam: „(n.r. Care e prima impresie?) L-am văzut la un singur antrenament, făcut cu echipa. E clar că are nevoie de timp… (n.r. kilograme?) Măi, kilograme… în tricoul lui U Cluj părea mult mai corpolent. Avem jucători cu mult mai multe kg decât el, dar şi mai înalţi. Cred că e o achiziţie bună, cred cu convingere că e o achiziţie bună”.

Care e situația lui Daniel Bîrligea

Conducătorul echipei roș-albastre a spus și care e situația lui Daniel Bîrligea: „Bîrligea trebuie să stea în gheaţă până joi. Înainte de meci vorbeam cu Gigi de Thiam, de Bîrligea şi i-am spus aşa: eu nu i-am considerat niciodată pe Dică sau Rusescu atacanţi, i-am considerat număr 10. Eu i-am spus lui Gigi că de la Thereau noi nu am avut niciun atacant de valoarea lui Bîrligea. (n.r. E peste Piovaccari?) Da, cu mult. Piovaccari era un jucător, un marcator, dar ce face Bîrligea nu putea să facă Piovaccari. Eu de asta am zis de la Thereau, pentru că e un jucător cu profil asemănător. (n.r. Poate să joace Bîrligea în următorul meci?) Nici nu cred că va fi în lot”.