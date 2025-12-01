Elias Charalambous a discutat despre meciul pe care FCSB l-a câștigat cu Farul, 2-1, și a dat de înțeles că nu a fost de acord cu decizia arbitrului la faza singurului gol al constănțenilor.

Farul a marcat după un penalty dictat la intervenția lui Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă, în minutul 37 al meciului desfășurat în etapa 18 a Superligii.

Au marcat Ionuț Larie (37 – penalty), respectiv Adrian Șut (14), David Miculescu (24).

Elias Charalambous, după Farul – FCSB 1-2: „Nu comentez. Aș putea fi suspendat”

FCSB e neînvinsă de cinci etape, are trei victorii și două egaluri. Echipa roș-albastră e pe locul nouă, 24 de puncte, la două distanță de play-off.

„Avem mereu presiune aici. În primul rand, este o victorie extrem de importantă, pentru ca veneam după o săptămână dificilă. În mod normal am fi venit direct aici din Serbia, dar am fost nevoiți să zburăm la București și apoi să venim aici. Plus accidentările… Nu l-am avut pe Bîrligea, Ngezana mi-a spus că este obosit.

Toate aceste lucruri ne-au complicat misiunea, dar astăzi am simțit că ne-am regăsit spiritul de echipă pentru a câștiga cele 3 puncte foarte importante. Spiritul de echipă a câștigat meciul. Dar mai avem un drum lung, sunt doar 3 puncte. Trebuie să câștigăm meciuri pentru a urca în clasament. O vom lua joc de joc. Acum ne concentrăm pe meciul de Cupă, de miercuri. Am simțit că s-a întors spiritul echipei. Băieții au arătat astăzi că nu sunt doar profesioniști, ci că au și sentimente”, a spus Elias Charalambous la Prima Sport.