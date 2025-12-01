Prima pagină » Sport » Elias Charalambous, după Farul – FCSB 1-2: „Nu comentez. Aș putea fi suspendat”

Elias Charalambous, după Farul – FCSB 1-2: „Nu comentez. Aș putea fi suspendat”

01 dec. 2025, 09:18, Sport
Elias Charalambous, după Farul - FCSB 1-2: „Nu comentez. Aș putea fi suspendat”

Elias Charalambous a discutat despre meciul pe care FCSB l-a câștigat cu Farul, 2-1, și a dat de înțeles că nu a fost de acord cu decizia arbitrului la faza singurului gol al constănțenilor.

Farul a marcat după un penalty dictat la intervenția lui Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă, în minutul 37 al meciului desfășurat în etapa 18 a Superligii.

Au marcat Ionuț Larie (37 – penalty), respectiv Adrian Șut (14), David Miculescu (24).

Elias Charalambous, după Farul – FCSB 1-2: „Nu comentez. Aș putea fi suspendat”

FCSB e neînvinsă de cinci etape, are trei victorii și două egaluri. Echipa roș-albastră e pe locul nouă, 24 de puncte, la două distanță de play-off.

„Avem mereu presiune aici. În primul rand, este o victorie extrem de importantă, pentru ca veneam după o săptămână dificilă. În mod normal am fi venit direct aici din Serbia, dar am fost nevoiți să zburăm la București și apoi să venim aici. Plus accidentările… Nu l-am avut pe Bîrligea, Ngezana mi-a spus că este obosit.

Toate aceste lucruri ne-au complicat misiunea, dar astăzi am simțit că ne-am regăsit spiritul de echipă pentru a câștiga cele 3 puncte foarte importante. Spiritul de echipă a câștigat meciul. Dar mai avem un drum lung, sunt doar 3 puncte. Trebuie să câștigăm meciuri pentru a urca în clasament. O vom lua joc de joc. Acum ne concentrăm pe meciul de Cupă, de miercuri. Am simțit că s-a întors spiritul echipei. Băieții au arătat astăzi că nu sunt doar profesioniști, ci că au și sentimente”, a spus Elias Charalambous la Prima Sport.

Conform ultimelor reguli dinspre LPF, nu putem comenta, pentru că s-ar putea să fim suspendați. În timpul meciului am simțit că Târno a atins mingea, dar trebuie să respect regulile. Asta am simțit pe teren, dar asta este, nu vreau să judec pe nimeni – Elias Charalambous, despre faza golului celor de la Farul

Recomandarea video

Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Cancan.ro
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Ce se întâmplă doctore
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național
POLITICĂ Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
11:39
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
COMUNICAT Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
11:37
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
ULTIMA ORĂ Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
11:37
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
POLITICĂ Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
11:23
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
EXTERNE După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
11:21
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
ULTIMA ORĂ Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
11:06
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler

Cele mai noi