Gigi Becali a anunțat primul transfer pe care îl face la FCSB în iarnă. „Revoluție!”

FCSB s-a impus la Ovidiu, 2-1 pe terenul Farului, iar Gigi Becali este convins că echipa sa are, acum, șanse inclusiv la câștigarea campionatului. Latifundiarul din Pipera anunță o „revoluție” la nivelul lotului de jucători în această iarnă, convins că numai cu transferuri puternice poate reintra în lupta pentru titlu.

Mai mult, Becali a anunțat și ce fotbalist va aduce la FCSB în perioada următoare.

Pe cine aduce Becali la FCSB

FCSB caută să își întărească puternic compartimentul defensiv, care în acest sezon a greșit în multe partide.

După ce a plecat de la Ujpest Budapesta, s-a speculat că Andre Duarte, fost jucător la FCU Craiova, ar reveni în Superliga, dar la campioana României, scrie prosport.ro. De altfel, chiar Mihai Stoica a anunțat că are un acord verbal cu fundașul portughez.

Acum, după succesul de la Ovidiu, a venit și confirmarea oficială, chiar de la Gigi Becali: „Da, da, da, o să fie! Nu știu care. Revoluție trebuie făcută. O să vedem. (n.r – din străinătate și Rui Duarte?) Da, da, e posibil, Meme știe asta. Nu mi-a spus încă… Dacă a declarat, așa e”.

Așadar, Rui Duarte este în proporție de 99% noul jucător al celor de la FCSB. A plecat cu scandal de la Ujpest, din Ungaria, iar acum vine să suplimenteze un post deficitar al „roș-albaștrilor”. MM a transmis că Duarte va semna pe 1 decembrie, de Ziua Națională.

FCSB, în „finala Cupei Mondiale”

Despre partida cu Farul, Gigi Becali a spus că a avut încărcătura unei finale de Cupă Mondială. Bucureștenii s-au impus la Ovidiu și au obținut toate cele trei puncte, iar acum au redus ecartul la doar 2 puncte față de gruparea constănțeană.

„I-am zis lui Meme: «Noi astăzi jucăm Cupa Mondială». Dacă nu o bați pe Farul în finală de Cupa Mondială, de ce să mai stai în fotbal? Dacă Farul ne bătea, la revedere, play-off! Nu mai aveai cum… Noi, la 2-0… Păi, dacă ai 2-0, fă, mă, posesie, distrează-te cu ei! Am avut ocazii, și bară, și…

La titlu mă gândeam și înainte, de aia aveam emoții. Dacă intrăm în play-off, la revedere, titlul e la noi! Contează să intrăm cu 7-8 puncte”, a spus patronul FCSB.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el”

Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB 1-0: „A venit soția, dar lui îi place albitură”

Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil”