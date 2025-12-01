Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali a anunțat primul transfer pe care îl face la FCSB în iarnă. „Revoluție!”

Gigi Becali a anunțat primul transfer pe care îl face la FCSB în iarnă. „Revoluție!”

01 dec. 2025, 08:53, Actualitate
Gigi Becali a anunțat primul transfer pe care îl face la FCSB în iarnă. „Revoluție!”
Gigi Becali a anunțat primul transfer pe care îl face la FCSB în iarnă

FCSB s-a impus la Ovidiu, 2-1 pe terenul Farului, iar Gigi Becali este convins că echipa sa are, acum, șanse inclusiv la câștigarea campionatului. Latifundiarul din Pipera anunță o „revoluție” la nivelul lotului de jucători în această iarnă, convins că numai cu transferuri puternice poate reintra în lupta pentru titlu.

Mai mult, Becali a anunțat și ce fotbalist va aduce la FCSB în perioada următoare.

Pe cine aduce Becali la FCSB

FCSB caută să își întărească puternic compartimentul defensiv, care în acest sezon a greșit în multe partide.

După ce a plecat de la Ujpest Budapesta, s-a speculat că Andre Duarte, fost jucător la FCU Craiova, ar reveni în Superliga, dar la campioana României, scrie prosport.ro. De altfel, chiar Mihai Stoica a anunțat că are un acord verbal cu fundașul portughez.

Acum, după succesul de la Ovidiu, a venit și confirmarea oficială, chiar de la Gigi Becali: „Da, da, da, o să fie! Nu știu care. Revoluție trebuie făcută. O să vedem. (n.r – din străinătate și Rui Duarte?) Da, da, e posibil, Meme știe asta. Nu mi-a spus încă… Dacă a declarat, așa e”.

Așadar, Rui Duarte este în proporție de 99% noul jucător al celor de la FCSB. A plecat cu scandal de la Ujpest, din Ungaria, iar acum vine să suplimenteze un post deficitar al „roș-albaștrilor”. MM a transmis că Duarte va semna pe 1 decembrie, de Ziua Națională.

FCSB, în „finala Cupei Mondiale”

Despre partida cu Farul, Gigi Becali a spus că a avut încărcătura unei finale de Cupă Mondială. Bucureștenii s-au impus la Ovidiu și au obținut toate cele trei puncte, iar acum au redus ecartul la doar 2 puncte față de gruparea constănțeană.

„I-am zis lui Meme: «Noi astăzi jucăm Cupa Mondială». Dacă nu o bați pe Farul în finală de Cupa Mondială, de ce să mai stai în fotbal? Dacă Farul ne bătea, la revedere, play-off! Nu mai aveai cum… Noi, la 2-0… Păi, dacă ai 2-0, fă, mă, posesie, distrează-te cu ei! Am avut ocazii, și bară, și…

La titlu mă gândeam și înainte, de aia aveam emoții. Dacă intrăm în play-off, la revedere, titlul e la noi! Contează să intrăm cu 7-8 puncte”, a spus patronul FCSB.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el”

Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB 1-0: „A venit soția, dar lui îi place albitură”

Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
11:39
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
ULTIMA ORĂ Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
11:37
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
ULTIMA ORĂ Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
11:06
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
EXTERNE Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
10:44
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
EXCLUSIV Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
10:18
Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Cancan.ro
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Ce se întâmplă doctore
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național
COMUNICAT Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
11:37
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
POLITICĂ Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
11:23
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
EXTERNE După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
11:21
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
11:02
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
11:00
Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
HOROSCOP Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi
10:34
Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi

Cele mai noi