Elias Charalambous a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana, fundașul care a greșit în ultimele meciuri ale FCSB.

Apărătorul central a gafat și la ultima partidă din Europa League, cu Steaua Roșie, când sârbii au deschis scorul, iar duelul s-a încheiat cu victoria echipei din Belgrad, 1-0.

Farul Constanța – FCSB se joacă duminică, de la ora 20:30. Gazdele sunt pe loc de play-off, șase, 26 de puncte, iar FCSB e pe zece, cu 21 de puncte.

Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el”

Charalambous a fost întrebat dacă Ngezana va juca în primul 11 în meciul cu Farul, iar antrenorul a ezitat să răspundă concret.

„Are niște oboseală acumulată, dar e normal. Joacă de doi ani meci de meci. E normal să simți o oboseală la un moment dat. Vom vedea. Cine va fi mai odihnit va juca. Nu trebuie să punem toată presiunea sau toată vina pe Ngezana. Când echipa nu merge bine, în primul rând eu sunt de vină. Pe mine trebuie să dați vina, nu pe Ngezana. Eu sunt vinovatul. Nu mai vorbiți doar de Ngezana, nu e corect să-l punem la zid.

Ngezana mi-a spus că se simte obosit, dar nu știu de unde aveți alte informații, pentru că eu am vorbit personal cu el. Dacă eu vorbesc cu un jucător și apoi apare în presă, e o problemă, cu siguranță”, a declarat Elias Charalambous.

Ngezana, 28 ani, a fost acuzat de Gigi Becali pentru jocul slab, omul de afaceri dând de înțeles că viața extrasportivă dezordonată a dus la situația actuală, după ce fundașul african a fost în precedentele două sezoane unul dintre cei mai buni fotbaliști ai FCSB.

Există varianta ca să nu mai joace în primul 11 începând cu meciul cu Farul. Cum poate arăta FCSB în partida cu constănțenii: Târnovanu – Pantea, Graovac, Alhassan, Radunovic – Șut, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru, Toma – Bîrligea.