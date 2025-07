Handbalistele de la Rapid au planuri mari viitorul sezon. Cu un nou staff tehnic și cu nu mai puțin de 7 jucătoare noi în lot, giuleștencele vor să atace titlul deținut acum de CSM București. Eliza Buceschi și olandeza Polman sunt gata să le prezinte Bucureștiul noilor coechipiere.

Aflată la startul celui de-al șaselea sezon la Rapid, Eliza Buceschi este una dintre veteranele lotului. Ea simte că integrarea noilor venite a decurs foarte bine și chiar are un secret pentru creșterea spiritului de echipă: își va scoate, ca în fiecare an, colegele la o terasă în Centrul Vechi.

„Este un sentiment foarte plăcut, mă bucur, e un aer nou la echipă, ne simțim foarte bine și chiar cred că vom reuși împreună să obținem rezultate frumoase în acest sezon. Eu voi da totul pe teren și chiar și în afară să le facă integrarea fetelor, zic eu, mai ușoară și să le ajut atunci când pot. De câte ori vor avea nevoie, voi fi aici să le ajut. Dacă aș putea să le duc undeva, ar fi, probabil, în centru vechi, la o terasă. Așa zic eu că am putea să povestim mai multe și să împărtășim experiențe”, a spus Eliza Buceschi, handbalistă Rapid.

Eliza Buceschi, ghid prin București pentru noile colege de la Rapid

Eliza, care a cucerit titlul cu Rapid, în 2022, visează să retrăiască acea bucurie și la finalul acestui campionat. De ce nu, împreună cu echipa de fotbal: „Va fi un sezon foarte greu, numărul de echipe s-a redus, însă cred că valoarea celor care au rămas a crescut și zic că titlul se va juca până la ultima etapă. Ar fi o bucurie de nedescris să luăm titlul, în primul rând pentru fanii noștri care cu siguranță își doresc și așteaptă acest lucru. Nu ne rămâne decât să muncim și să, sper eu, să fim și noi lideri la final, atunci când contează, dar și băieții de la fotbal.

Transferată de la Metz, franțuzoaica Djazz Chambertin a fost impresionată de primirea de care a avut parte la București: „Am fost primită foarte bine de conducere, de staff și de colegele din echipă. Mă simt foarte bine aici. Sunt foarte fericită că am făcut această alegere. Avem condiții foarte bune, atât din punct de vedere medical, cât și handbalistic, așa că sunt foarte fericită că sunt aici”.

Ea abia așteaptă să vadă galeria Rapidului, devenită celebră în toată lumea handbalului. „Ce îmi place este că ne antrenăm cu un scop. Nu suntem aici doar ca să fim prezente. Clubul are obiective clare. Acesta e și motivul pentru care am vrut să vin aici. Îmi place. Știu că sunt ultrași care susțin echipa. Vom avea nevoie de ei pe tot parcursul sezonului, mai ales la meciurile importante și foarte strânse. Sper că vor fi alături de noi, să ne susțină”, a mai spus handbalista.

Numit la cârma Rapidului în această vară, antrenorul francez Laurent Bezeau, spune că este foarte bucuros că a ajuns într-unul dintre cele mai dificile campionate din Europa. „Campionatul românesc este unul dintre cele mai dificile pe care le cunosc în Europa. Sunt multe echipe performante, care joacă în cupele europene sau care ar fi putut fi acolo. Așadar, fiecare adversar trebuie respectat, iar noi trebuie să fim capabili să oferim cel mai bun handbal posibil împotriva fiecărui adversar”, a declarat acesta.

Olandeza Estavana Polman face recomandări culinare

Din 2022 la Rapid, olandeza Estavana Polman recunoaște că încă are mari probleme cu limba română. În schimb, s-a acomodat perfect cu mâncarea românească și le-a recomandat deja noilor sale coechipiere micii. „Cu româna nu mă descurc. Nu am învățat-o, e foarte dificilă. Încerc să o învăț, dar e foarte grea. La mâncare aveți niște preparate din carne… Mici. Sunt foarte buni. Sincer, aveți tot felul de lucruri bune. Noilor colege le-aș spune doar: explorați Bucureștiul. Are tot ce vrei: și vechi, și nou. Tot felul de lucruri. Îmi place foarte mult. Mă simt bine aici, și familia mea la fel. Sper să le placă la fel de mult cum îmi place mie”, a declarat Estavana Polman.

Ea consideră că retragerea Cristinei Neagu este o veste bună pentru Rapid, dar tristă pentru handbal. „A fost o jucătoare fantastică. Desigur, pentru noi e mai bine că nu mai e pe teren, dar pentru sport e trist. Cred că a oferit foarte mult lumii handbalului și României. E trist că s-a retras, dar pentru noi e mai bine”, a afirmat Estavana Polman.

Președintele CS Rapid, Vlad Andronescu, vrea să dezvolte academia

Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, are planuri mari pentru handbalul giuleștean. L-a adus pe antrenorul francez Laurent Bezeau nu doar pentru formația de senioare, ci și pentru a conduce academia.

Am ales această variantă deoarece mi s-a părut cea mai potrivită, tocmai din acest punct de vedere, faptul că știe să lucreze și pe zona de academie. Nu înseamnă doar echipa de senioare, și nu înseamnă doar performanța la nivel de seniori. Ne interesează foarte mult să dezvoltăm și să devenim o pepinieră pentru tot ceea ce înseamnă handbalul feminin românesc și internațional. Pentru acest lucru, avem nevoie de cineva care să poată îmbina aceste două lucruri, de a lucra cu tinere și de a lucra la echipa de senioare, să aducă rezultate – Vlad Andronescu, președinte CS Rapid

Tehnicianul giuleștencelor, Laurent Bezeau, este foarte încântat de planurile președintelui clubului: „Ce îmi place cel mai mult până acum este viziunea președintelui, care vrea și poate să schimbe anumite mentalități, să aducă ceva nou în handbalul românesc, un handbal care merită asta. Este un handbal mare, cu o istorie importantă, care trebuie respectată. Și mi-a plăcut această viziune – nu doar despre echipa profesionistă, ci și despre dorința de a forma jucătoare românce, de a dezvolta academia. Sunt cu adevărat entuziasmat de această viziune”.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, tehnicianul francez este ajutat de un staff format de Alexandru Buligan, Adrian Petrea și Edouard Vandermess. Preparator fizic este Radu Vasilcan.