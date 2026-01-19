Prima pagină » Sport » Eșec pentru Jaqueline Cristian la Australian Open! Ce a declarat românca

19 ian. 2026, 11:05, Sport
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost eliminată duminică nopate din runda inaugurală de la Australian Open, primul Mare Șlem al anului 2026.

Sportiva din România a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6). Pentru Jaqueline Cristian aceasta este a patra înfrângere din tot atâtea meciuri disputate cu Muchova.

Meciul a durat 114 de minute. Pentru prezența în primul tur la Melbourne Park, Cristian va primi 100.965 de dolari.

„A fost un meci greu, o știu, am mai jucat de câteva ori cu ea și nu am reușit să o bat niciodată, dar astăzi a fost cel mai strâns meci, iar ăsta e un lucru bun din toată ziua asta superbă pe care o am.

Au fost condiții destul de grele, vânt, haos, ea e o jucătoare incomodă, e foarte completă…

Am încercat să fac tot posibilul, din păcate nici nu am fost refăcută 100% după săptămâna trecută pentru că totuși au fost 5 meciuri la rând, după care m-am simțit destul de obosită și am ajuns aici și nu am putut să mă antrenez nici măcar pe terenul de meci înainte de turneu.

E o chestie pe care am acceptat-o. Bineînțeles, sunt foarte fericită de cum a mers săptămâna trecută și per total chiar vreau să stau pozitivă pentru că mi se pare că sunt într-o dinamică bună și astăzi, deși am pierdut meciul, chiar sunt mândră de felul în care am reușit să lupt și să stau acolo pentru fiecare minge, să-mi joc șansa”, a declarat Jaqueline Cristian pentru Eurosport.

Venus Williams a jucat la 45 de ani

Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open.

Fostul număr 1 mondială, care a căzut pe locul 578 în clasamentul WTA, a onorat invitaţia primită din partea organizatorilor de a juca în cea de-a 22-a ediţie a Australian Open, la mai bine de un sfert de secol de la prima sa apariţie pe tabloul principal de la Melbourne, în 1998.

