Crescut și format în spiritul clubului Steaua București, Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte, nu are în sânge doar sportul care l-a consacrat în calitate de manager atât la nivel intern cât și internațional.

Ca orice pasionat de sport, fotbalul ocupă un loc aparte pentru șeful luptelor din România.

Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației de Lupte, are o deviză clară transmisă celor cu care lucrează: „Ca la Real Madrid”

„Vă dați seama că nu avea cum să nu-mi placă fotbalul. Am crescut în curtea clubului Steaua, la doar câțiva metri distanță de stadion. În copilărie aproape că nu ratam nici un meci al ” roș-albaștrilor”.

Trăiam la intensitate maximă fiecare partidă disputată de ei. Nume precum: Stoica, Pițurcă, Boloni, Belodedici, Lăcătuș, mi-au marcat tinerețea. Pentru mine ei au fost și au rămas cei mai buni”, a precizat Pîrcălabu.

Dragostea pentru fotbal s-a regăsit și într-o altă echipă de fotbal, de astă dată etalonul fotbalului european și chiar mondial. E vorba de Real Madrid.

„Sunt cu Realul tot din copilărie. La nivel mondial cred că este cel mai apreciat și mai iubit club din lume, cu performanțe foarte greu de egalat” , a adăugat Pîrcălabu.

Regula madrilenă impusă și apropiaților

Atât în bussines-ul de familie, unde colaborează cu peste 150 de familii, dar și în rândul salariaților pe care-i are din lumea sportului, Răzvan Pîrcălabu a impus regula „madrilenă”.

„De fiecare dată când închei câte o ședință colaboratorii mei știu care sunt cuvintele mele – să fim cu toții ca Real Madrid – Asta înseamnă că trebuie să fim cei mai buni”, a mai precizat Pîrcălabu.

Îl are ca model pe Marius Vizer, președintele IJF

În materie de manageriat sportiv Răzvan Pîrcălabu are un model pe care vrea să-l urmeze în tot ceea ce face: Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo.

„De fiecare dată când am avut posibilitatea am amintit acest lucru că pentru mine, modelul meu în sport, este domnul Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo.

Este omul care a dus federația internațională de judo la un nivel senzațional, ajungând ca in materie de promovare, marketing și vizibilitate să atingă perfecțiunea.

Un astfel de conducător este pentru oricine un model. Acolo chiar este la fel ca la Real Madrid, dacă nu chiar și mai mult de atât”, a mai adăugat Pîrcălabu.