EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Vești importante pentru suporteri!

SPORT Cum își stimulează fiul Adrian Mutu. „Briliantul” spune că Tiago „are două job-uri și vreo 5.000 de lei strânși”
10:10
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce urmează la Dinamo
Facem lumină în “războiul platourilor” de la Sfântu Gheorghe: cine a greșit și de la ce a plecat, de fapt, totul.
Informații importante și despre o decizie care afectează Dinamo și noutăți despre cei mai în formă jucători ai “câinilor”.
Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Pierdeți doar dacă nu vă uitați!