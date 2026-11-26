Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a fost primit cu aplauze de suporterii lui Watford, la câteva ore după prezentarea oficială ca antrenor. Fostul selecționer al României a apărut pe teren înaintea meciului cu Blackburn, din Championship.

Watford și-a prezentat noul antrenor în fața fanilor, înaintea meciului cu Blackburn. Edi Iordănescu a intrat pe teren în aplauzele suporterilor și s-a apropiat de tribune pentru a-i saluta. Edi Iordănescu a interacționat cu fanii din tribune, dând mâna cu mai mulți suporteri aflați în primele rânduri, arată ProSport.

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Edi Iordănescu a fost primit cu aplauze de suporterii echipei Watford

Edi Iordănescu a mers în mijlocul suporterilor și a dat mâna cu mai mulți dintre ei, înainte de a urca în tribune. Momentul a avut loc în ziua în care Watford a anunțat oficial numirea sa ca antrenor principal. Acesta este primul antrenor român care preia o echipă profesionistă din Anglia. Tehnicianul a semnat cu Watford până la finalul sezonului și ar urma să primească aproximativ 50.000 de euro pe lună.

„Edward Iordănescu este noul nostru antrenor principal. Bine ai venit, Edward”, a transmis clubul englez Watford.

Edi Iordănescu a ajuns în Anglia miercuri, 25 noiembrie, iar Watford i-a anunțat numirea câteva ore mai târziu. Antrenorul a urmărit din tribune meciul cu Blackburn, deoarece nu apucase să conducă niciun antrenament. Tehnicianul preia echipa într-un moment dificil. Watford ocupă locul 20 din 24 în Championship, cu 15 puncte după 16 etape, iar primul obiectiv este evitarea retrogradării.

Watford a jucat 5 sezoane consecutive în Premier League, între 2015 și 2020. A retrogradat ultima dată în 2022 și nu a mai reușit să revină în primul eșalon. Pentru Edi Iordănescu, aventura din Anglia vine după calificarea României la EURO 2024, unde naționala a ajuns până în optimi, și după experiența de la Legia Varșovia.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: X/TheFootballZone