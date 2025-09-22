Prima pagină » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană!

22 sept. 2025, 15:54, Sport
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a suferit o nouă înfrângere, 1-3 la FC Botoșani, și continuă să sufere în Superliga, acolo unde ocupă abia locul 13 cu 7 puncte. Analizăm dezastrul de la campioana României în această seară, de la ora 18:30.

În studio va fi și Vlad Mihalcea, fotbalist căruia Gigi Becali i-a fixat o clauză de 50 de milioane de euro în anul 2015 când a semnat cu FCSB. La acea vreme, internaționalul U17 era considerat un mijlocaș de mare viitor, însă soarta avea să fie dură cu fotbalistul.

Vom vorbi cu Vlad Mihalcea (26 de ani), dar și cu Robert Panduru despre problemele întâmpinate de fotbalist la FCSB și nu numai. Vom încerca să înțelegem de ce un talent atât de mare cum era considerat Vlad Mihalcea a ajuns să joace acum doar la Câmpulung, în Liga 2.

A impresionat la început la FCSB, însă a prins să joace doar 10 meciuri în tricoul roș-albastru, fiind împrumutat apoi la Poli Timișoara și Academica Clinceni, iar în 2018 era lăsat să plece liber. Vlad Mihalcea a bifat o mulțime de echipe de atunci.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

