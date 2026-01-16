Prima pagină » Sport » FCSB a încheiat TRANSFERURILE în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune”

FCSB a încheiat TRANSFERURILE în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune”

16 ian. 2026, 10:25, Sport
FCSB a încheiat TRANSFERURILE în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune”

Gigi Becali a spus că mijlocașul Ofri Arad urmează să semneze cu FCSB. Israelianul vine ca jucător liber de contract și va avea 20.000 de euro pe lună la formația patronată de latifundiarul din Pipera. Acordul său e valabil doi ani și jumătate, urmând a lua în total 900.000 de euro, calculând și prima de instalare.

Ofri Arad, 27 de ani, a jucat în Liga Campionilor, alături de Kairat Almaty, din Kazahstan. A câștigat cinci titluri în carieră, în Israel și Kazahstan, a jucat și la națională, iar pe Transfermarkt e cotat la 1.2 milioane de euro.

FCSB l-a mai adus în această iarnă pe fundașul portughez Andre Duarte. Cei doi sunt singurii care vin la echipa finanțată de Gigi Becali în această iarnă.

FCSB a încheiat transferurile în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune”

„Păi, cu Arad e rezolvată treaba. Nu mai este nimic. Au trimis, am trimis înapoi cu niște corectări și gata. Probabil face vizita medicală și la revedere. Cu băiatul ăsta și cu Duarte cred că am făcut cele mai bune transferuri, așa zic. Având în vedere posturile, eu zic că noi ne-am întărit cel mai bine. Aveam nevoie de fundaș central și de mijlocaș. 20.000 pe lună o să-i dau salariu. A costat, cu totul, să zicem, dacă luăm toți anii, vreo 900.000 pe doi ani și jumătate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Nicolae Dică, despre transferurile de la FCSB

Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre transferurile echipei campioane.

„CV-ul lui Ofri Arad arată foarte bine, nu OK. Are 3 titluri cu Maccabi, nu e simplu, pentru nimeni și nicăieri, să iei campionatul. Și a jucat mult. Are o vârstă bună, 27 de ani, este un jucător cu experiență, poate să dea acum cel mai bun randament din carieră, a evoluat și în echipa națională. Sunt curios dacă se va impune la FCSB, care îl are și pe Lixandru acolo, un jucător care a crescut mult. L-am avut la Mioveni și e un fotbalist care se va lupta pentru poziția de titular, după plecarea lui Șut. Pentru FCSB e bine că Duarte cunoaște campionatul. A jucat excelent un sezon în România, are forță, viteză foarte bună pentru un stoper, e bun în duelurile aeriene, pasează bine. Mi-a plăcut mult la Craiova. Dacă va avea evoluții la fel și la FCSB, va fi un câștig real pentru echipă”, a spus Dică, potrivit GSP.

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Momente cheie din istorie: Ianuarie, luna care a schimbat lumea de mai multe ori
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
11:30
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
EXTERNE SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
11:12
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe