Gigi Becali a spus că mijlocașul Ofri Arad urmează să semneze cu FCSB. Israelianul vine ca jucător liber de contract și va avea 20.000 de euro pe lună la formația patronată de latifundiarul din Pipera. Acordul său e valabil doi ani și jumătate, urmând a lua în total 900.000 de euro, calculând și prima de instalare.

Ofri Arad, 27 de ani, a jucat în Liga Campionilor, alături de Kairat Almaty, din Kazahstan. A câștigat cinci titluri în carieră, în Israel și Kazahstan, a jucat și la națională, iar pe Transfermarkt e cotat la 1.2 milioane de euro.

FCSB l-a mai adus în această iarnă pe fundașul portughez Andre Duarte. Cei doi sunt singurii care vin la echipa finanțată de Gigi Becali în această iarnă.

FCSB a încheiat transferurile în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune”

„Păi, cu Arad e rezolvată treaba. Nu mai este nimic. Au trimis, am trimis înapoi cu niște corectări și gata. Probabil face vizita medicală și la revedere. Cu băiatul ăsta și cu Duarte cred că am făcut cele mai bune transferuri, așa zic. Având în vedere posturile, eu zic că noi ne-am întărit cel mai bine. Aveam nevoie de fundaș central și de mijlocaș. 20.000 pe lună o să-i dau salariu. A costat, cu totul, să zicem, dacă luăm toți anii, vreo 900.000 pe doi ani și jumătate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Nicolae Dică, despre transferurile de la FCSB

Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre transferurile echipei campioane.

„CV-ul lui Ofri Arad arată foarte bine, nu OK. Are 3 titluri cu Maccabi, nu e simplu, pentru nimeni și nicăieri, să iei campionatul. Și a jucat mult. Are o vârstă bună, 27 de ani, este un jucător cu experiență, poate să dea acum cel mai bun randament din carieră, a evoluat și în echipa națională. Sunt curios dacă se va impune la FCSB, care îl are și pe Lixandru acolo, un jucător care a crescut mult. L-am avut la Mioveni și e un fotbalist care se va lupta pentru poziția de titular, după plecarea lui Șut. Pentru FCSB e bine că Duarte cunoaște campionatul. A jucat excelent un sezon în România, are forță, viteză foarte bună pentru un stoper, e bun în duelurile aeriene, pasează bine. Mi-a plăcut mult la Craiova. Dacă va avea evoluții la fel și la FCSB, va fi un câștig real pentru echipă”, a spus Dică, potrivit GSP.