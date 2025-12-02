Prima pagină » Actualitate » FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul portughezului este, deja, contestat. Se cer 1,7 milioane de euro

FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul portughezului este, deja, contestat. Se cer 1,7 milioane de euro

02 dec. 2025, 08:36, Actualitate
FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul portughezului este, deja, contestat. Se cer 1,7 milioane de euro
FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul portughezului este, deja, contestat

Abia prezentat oficial la FCSB, Andre Duarte este, deja, în centrul unui scandal. De data aceasta, maghiarii de la Ujpest Budapesta sunt parte a problemei pe care o are campioana României.

Cel mai nou transfer al „roș-albaștrilor” s-ar putea să fie grijă în plus, nu o soluție pentru echipa lui Gigi Becali.

De ce contestă transferul Ujpest

Iar motivul îl reprezintă statutul jucătorului. Concret, Duarte a semnat cu FCSB din postura de fotbalist fără angajament, dar Ujpest, formație la care a evoluat ultima dată, vrea să reclame clubul din România la FIFA și să ceară despăgubiri.

De ce? Pentru că, susțin maghiarii, portughezul ar fi încă sub contract cu ei.

Andre Duarte a rupt unilateral înțelegerea pe care o avea cu team-ul din Budapesta, după un conflict cu staff-ul tehnic, care l-a trimis la echipa a doua. Considerându-se nedreptățit, lusitanul a decis să întrerupă singur contractul și a plecat de la Ujpest, semnând cu FCSB din postura de …jucător liber. Cel puțin asta credea el, numai că ungurii au altă părere și susțin că încă este sub angajament.

Duarte va putea evolua pentru FCSB din 2026.

Dar, până atunci, cei de la Ujpest se pregătesc să reclame la FIFA atât gruparea patronată de Gigi Becali, cât și jucătorul Andre Duarte. Maghiarii cer despăgubiri de 1,7 milioane de euro, scriu cei de la iamsport.ro. Banii reprezintă, potrivit sursei citate, clauza de reziliere a contractului – stabilită la 1,2 milioane de euro – și suma plătită de Ujpest pentru a-l transfera pe Duarte de la Osijek, în august 2024, adică încă 480.000 de euro.

Dacă forurile superioare din fotbal vor da dreptate clubului din Ungaria, Andre Duarte și FCSB vor achita împreună despăgubirile, câte 850.000 de euro fiecare parte.

Ce a pățit FCU Craiova

Numele lui Andre Duarte a mai fost implicat oarecum asemănătoare și tot în România. În iulie 2023, lusitanul era sub contract cu FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu.

Cele două părți au ajuns la judecată pentru că FCU insista că Duarte mai are un an de angajament, în timp ce jucătorul spunea că înțelegerea expirase la 30 iunie.

După finalul sezonului, Andre Duarte a părăsit România și nu s-a mai întors, semnând cu Osijek, din Croația. Craiova a avut câștig de cauză la instanțele din țară, dar ulterior FIFA și TAS i-au dat dreptate jucătorului, astfel că portughezul a putut semna cu alt club.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali a anunțat primul transfer pe care îl face la FCSB în iarnă. „Revoluție!”

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
De ce e bine să pui o frunză de dafin la ușa casei, în luna decembrie? Ce semnificație are, de fapt
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Argintul atinge un preț istoric pe fondul unui decalaj major între consum și producție
FLASH NEWS Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
09:19
Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
FLASH NEWS Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
08:46
Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
1 AN DE LA ANULARE 2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
06:00
2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
EXCLUSIV România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
06:00
România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
LIVE UPDATE 🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
05:28
🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
EXCLUSIV Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție
05:00
Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție

Cele mai noi