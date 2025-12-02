Abia prezentat oficial la FCSB, Andre Duarte este, deja, în centrul unui scandal. De data aceasta, maghiarii de la Ujpest Budapesta sunt parte a problemei pe care o are campioana României.

Cel mai nou transfer al „roș-albaștrilor” s-ar putea să fie grijă în plus, nu o soluție pentru echipa lui Gigi Becali.

De ce contestă transferul Ujpest

Iar motivul îl reprezintă statutul jucătorului. Concret, Duarte a semnat cu FCSB din postura de fotbalist fără angajament, dar Ujpest, formație la care a evoluat ultima dată, vrea să reclame clubul din România la FIFA și să ceară despăgubiri.

De ce? Pentru că, susțin maghiarii, portughezul ar fi încă sub contract cu ei.

Andre Duarte a rupt unilateral înțelegerea pe care o avea cu team-ul din Budapesta, după un conflict cu staff-ul tehnic, care l-a trimis la echipa a doua. Considerându-se nedreptățit, lusitanul a decis să întrerupă singur contractul și a plecat de la Ujpest, semnând cu FCSB din postura de …jucător liber. Cel puțin asta credea el, numai că ungurii au altă părere și susțin că încă este sub angajament.

Duarte va putea evolua pentru FCSB din 2026.

Dar, până atunci, cei de la Ujpest se pregătesc să reclame la FIFA atât gruparea patronată de Gigi Becali, cât și jucătorul Andre Duarte. Maghiarii cer despăgubiri de 1,7 milioane de euro, scriu cei de la iamsport.ro. Banii reprezintă, potrivit sursei citate, clauza de reziliere a contractului – stabilită la 1,2 milioane de euro – și suma plătită de Ujpest pentru a-l transfera pe Duarte de la Osijek, în august 2024, adică încă 480.000 de euro.

Dacă forurile superioare din fotbal vor da dreptate clubului din Ungaria, Andre Duarte și FCSB vor achita împreună despăgubirile, câte 850.000 de euro fiecare parte.

Ce a pățit FCU Craiova

Numele lui Andre Duarte a mai fost implicat oarecum asemănătoare și tot în România. În iulie 2023, lusitanul era sub contract cu FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu.

Cele două părți au ajuns la judecată pentru că FCU insista că Duarte mai are un an de angajament, în timp ce jucătorul spunea că înțelegerea expirase la 30 iunie.

După finalul sezonului, Andre Duarte a părăsit România și nu s-a mai întors, semnând cu Osijek, din Croația. Craiova a avut câștig de cauză la instanțele din țară, dar ulterior FIFA și TAS i-au dat dreptate jucătorului, astfel că portughezul a putut semna cu alt club.

