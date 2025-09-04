„Mi-e rușine să vorbesc cu el”. Fotbalistul de la FCSB de care Gigi Becali se ferește

FCSB se desparte, cel puțin temporar, de unul dintre cei mai experimentați fotbaliști pe care îi are. Chiar patronul Gigi Becali a hotărât să-l scoată din lot și spune că decizia este una definitivă. Totuși, dat fiind numele jucătorului, latifundiarul recunoaște că i-a fost jenă să anunțe personal decizia luată.

Cel în cauză este Vlad Chiricheș, care după prestația modestă din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-2, a fost anunțat că nu mai face parte din lotul campioanei României.

Chiricheș, „out” din lotul FCSB

În Gruia, Chiricheș a greșit plasamentul la primul gol al ardelenilor, eroarea sa permițându-le gazdelor să deschidă scorul.

Vizibil deranjat, Becali l-a „mitraliat” pe jucător imediat după meci, când a și anunțat că experimentatul internațional nu mai face parte din lotul FCSB.

Totuși, latifundiarul din Pipera spune că nu a avut curajul să-i transmită direct vestea fotbalistului de 35 de ani. Ca să nu treacă printr-un moment jenant, Gigi Becali i-a încredințat ingrata sarcină de a-l „concedia” pe Chiricheș președintelui C.A. al FCSB, Mihai Stoica.

„I-am spus lui MM că mi-e rușine să vorbesc cu el. Vom aduce clar pe altcineva. Sau, dacă nu, îl băgăm pe Dawa pe listă. Chiricheș face ce vrea el, eu contractul îl respect. Dacă vrea să rămână, să rămână, dar noi trebuie să respectăm echipa. Pe jucător îl respect respectându-i contractul. Dar noi nu putem încurca echipa. E cuminte. Altcineva dădea din mâini, înjura. Chiricheș e alt om, e un om respectabil. El nu mai poate să joace. E rușine să zici? Chiricheș e Chiricheș. Mă cert cu Chiricheș pentru bani? Am luat bani pe el, 10 milioane de euro. Niciodată nu mă cert cu Chiricheș” – Gigi Becali

Decizia lui Becali nu a rămas doar la nivelul declarațiilor. Chiricheș a fost exclus și de pe lista UEFA pentru meciurile din grupa de Europa League.

Lotul FCSB pentru Europa League:

Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima

Fundași: Valentin Crețu, Danijel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan

Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam

Revenirea lui Vlad Chiricheș la FCSB s-a transformat într-un episod cu final neașteptat. Cel mai probabil, episodul de la Cluj a fost începutul unei despărțiri definitive între cele două părți.

