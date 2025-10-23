Formația italiană Bologna a învins joi, în deplasare, scor 2-1, echipa bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa.

După 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles și 0-2 acasă cu elvețienii de la Young Boys Berna, FCSB a înregistrat un nou eșec.

FCSB – Bologna 1-2 | Gigi Becali : „ Mă interesează mai mult campionatul decât Europa League ”

Italienii au avut 2-0 în minutul 12, dar campioana României și-a revenit pe parcurs și a arătat momente bune de joc. Roș-albaștrii nu au egalat și rămâne cu 3 puncte în 3 meciuri.

27.643 spectatori – cifra oficială a spectatorilor prezenți la partida de pe Arena Națională.

„Meciul nu se termină în minutul 15. Mă interesează mai mult campionatul decât Europa League”, a spus Gigi Becali după meci.

Dintre cei 8 adversari, aș fi preferat pe oricine în afară de Bologna. Sper să mă înșel și să fie exact invers. Cu o victorie, Bologna ar fi pe primul loc în Serie A. Bologna poate nu e un nume sonor. Dacă vorbești de fotbalul italian te gândești la Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma, dar Bologna și-a permis să dea aproape 20 de milioane pentru un jucător! Mihai Stoica, FCSB

Cum au ar ătat cele două echipe?