FCSB – Bologna se joacă joi în Europa League! Gigi Becali a stabilit deja primul 11

Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB – Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Liga Europa.

Partida se dispută pe Arena Națională și va fi live la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB – Bologna se joac ă joi î n Europa League! Gigi Becali a stabilit deja primul 11

Andris Treimanis va fi ajutat de conaţionalii săi din Letonia, Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasennikovs, în timp ce rezervă va fi Aleksandrs Golubevs. În Camera VAR se vor afla Jeroen Manschot şi Kristaps Ratnieks.

„Joc cu cea mai bună echipă. Nu pot să zic acum, că nu vreau. E problemă cu fundașii centrali. Voi juca cu Miculescu, cu Thiam, cu Olaru, cu Alibec în atac. Nu va mai fi Tănase cu Olaru în aceeași echipă, că nu ai cum. Mi-am dat seama.

Va juca un meci unul, un meci altul. Olaru va juca acum. Îi mai dau o șansă, poate își revine. În apărare îl avem pe Ngezana. Vom încerca cu Lixandru și cu Baba Alhassan. Nu mai joc cu Baba fundaș central, că face numai greșeli!”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Cam așa ar ar ăta primul 11 : Târnovanu – Pantea, Ngezana, Alhassan (Lixandru), Radunovic – Șut, Edjouma – Miculescu, Olaru, Thiam – Alibec.

În competiția europeană, FCSB a obținut, până acum, o victorie, cu Go Ahead Eagles (1-0), iar în etapa a doua a fost învinsă de Young Boys Berna (0-2).

Bologna a fost învinsă de Aston Villa cu 1-0, la Birmingham, în prima etapă, iar apoi a remizat acasă cu Freiburg, 1-1.

Probleme de sănătate pentru antrenorul celor de la Bologna

Tehnicianul echipei de fotbal Bologna, Vincenzo Italiano, a fost internat într-o spital local, unde va rămâne cel puțin cinci zile din cauza unei pneumonii de „probabilă origine bacteriană”, care necesită tratament antibiotic specific, urmând să rateze astfel meciul cu campioana României, FCSB, programat joi pe Arena Națională din București, în cadrul competiției Europa League, a anunțat marți clubul italian.

„Antrenorul va rămâne în spital aproximativ cinci zile. În prezent, starea sa clinică se îmbunătățește lent. Mai multe informații vor fi furnizate în zilele următoare. Întregul club îi urează lui Vincenzo însănătoșire grabnică”, adaugă comunicatul.

Prin urmare, Italiano nu va putea să-și conducă elevii de pe bancă la meciul de joi seară cu FCSB, din cea de-a doua competiție continentală intercluburi, iar prezența sa este incertă la următorul meci din Serie A.