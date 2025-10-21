Iuliu Mureșan, președinte la CFR Cluj, a vorbit despre înfrângerea cu Petrolul și a anunțat că la iarnă vor fi schimbări în lot.

CFR Cluj intenționează să schimbe și antrenorul, după ce Andrea Mandorlini nu are rezultatele dorite. Formația din Gruia e codașă în Superliga.

Iuliu Mureșan, după ce CFR Cluj a pierdut cu Petrolul: „În iarnă restructurăm”

Iuliu Mureşan a revenit la CFR Cluj după șapte ani. În prima perioadă, cu el la conducere CFR Cluj a câştigat 12 trofee: cinci titluri, patru Cupe ale României şi trei Supercupe.

„Mi s-a părut ofsaid. Reluările nu au fost așa concludente. Problema nu este dacă a fost sau nu ofsaid, asta este o problemă de arbitraj pe care o dezbat specialiștii. Pe mine m-a îndurerat jocul foarte slab al echipei. Nu am remarcat niciun jucător în afară de Biliboc care a intrat bine.

Am văzut meciul cu doi prieteni care se pricep la fotbal și am zis că dacă terminam la egalitate e ca o victorie. Asta a fost senzația mea. Sunt foarte dezamăgit. Ar fi fost un 0-0 nemeritat, ca să fim foarte corecți. Fizic au dominat, tactic au dominat, determinare mai bună la jucători. Si eu am avut impresia că și-au lăsat inima acasă, cum a zis Mandorlini. Toată echipa și-a lăsat inima acasă. Asta am văzut eu și mă îngrijorează foarte tare.

Nu pot să vă spun dacă continuăm cu Mandorlini. Eu am venit de azi (n.red. – ieri). Am fost 4 ore la club. Îmi e foarte greu să îmi fac intrarea schimbând antrenorul. E greu. Eu nu sunt un om care să stea pasiv, sunt un om de acțiune. Voi lua măsuri, în mod clar.

Nu poți să dai afară jucători pentru că suntem în campionat, dar în iarnă restructurăm. Nu o să mai aducem foarte mulți jucători. O să plece unii. Am văzut în scurtul timp pregătit la club că sunt mulți jucători în lot. Sunt 36 de jucători, prea mulți. E greu la antrenament și fac probleme cei care nu intră nici măcar la miuța de 11 la 11. Sunt jucători foarte nemulțumiți și fac o atmosferă negativă. Multe lucruri nu sunt bune. Pe măsură ce analizez problemele, vom lua măsuri. Sunt dezamăgit de atitudine și de jocul echipei și de tot ce se întâmplă.

Cum a zis Mandorlini, majoritatea și-au lăsat inima acasă. Sunt mulți jucători care au jucat prima dată împreună. Și asta e o problemă, dar nu vreau să analizez eu asta. Voi analiza în cadrul clubului cu antrenorii, voi întreba antrenorii. Dacă mă conving, mă conving, dacă nu, nu”, a spus Iuliu Mureșan, la Digi Sport.