Plouă cu amenzi la FCSB. Gigi Becali nu a mai rezistat, după 0-0 cu Dinamo: „Îi dau maximum din cât vom putea! Debandadă!”

Gigi Becali se declară șocat de debandada care a pus stăpânire pe vestiarul campioanei. La FCSB, fiecare face doar ce vrea și nimeni nu mai ascultă de superiori, spune latifundiarul din Pipera. După 0-0 cu Dinamo, patronul campioanei a anunțat noi amenzi pentru jucătorii săi.

„Îi dau maximum din cât vom putea!”, a spus finanțatorul, cu referire la un „client” tradițional din lotul echipei „roș-albastre”.

Olaru, „galben” pentru proteste

FCSB a remizat cu Dinamo, scor 0-0, meci la finalul căruia Gigi Becali a criticat atât atitudinea jucătorilor care au fost pe teren, cât și pe a celor care au absentat din „Derby de România”.

Referitor la meciul cu marea rivală din Capitală, Becali a spus că Darius Olaru va fi amendat cu 10.000 de euro pentru că a protestat la deciziile arbitrului Marian Barbu și a fost sancționat cu cartonaș galben.

„10.000 de euro! Am spus eu vreodată «Stai, că nu», după ce am zis ceva?! Când spun da, e da! 10.000 de euro amendă și cu asta basta! A luat galben pentru protest? 10.000 euro!”, a comentat Gigi Becali.

După meci, Olaru a avut un comentariu uluitor, în care l-a acuzat pe arbitrul Marian Barbu că ar fi „cam sensibil”.

„I-am spus că a fost cam sensibil. L-am întrebat câte faulturi mai face Mărginean și mi-a dat «galben». Asta i-am spus, iar el mi-a spus că am țipat la el. Mă rog… E normal să fie tensiune, e un derby, suntem încărcați și noi. A fost cam sensibil la această fază.

Poate de asta ne dau acum galbene, au văzut în presă și așteaptă să… Dar o să vorbesc, poate-i dau lui jumătate și nu mai plătesc amenda data viitoare”, a comentat Darius Olaru.

„Clientul” lui Becali nu a scăpat

Devenit clientul obișnuit al patronului, Denis Alibec a fost criticat și după meciul cu Dinamo, cu toate că fotbalistul nu s-a aflat nici măcar în lot.

Atacantul se reface după o operație chirurgicală la care a fost supus, însă tocmai această intervenție l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care a declanșat tirada împotriva sa.

„Chiricheș, Malcom Edjouma, Kiki, Alibec. Patru sunt. Care pleacă, pleacă! Care nu pleacă, nu-i problemă, nu-i băgăm pe listă. Vor veni alți jucători în locul lor, 4-5 jucători.

Lui Alibec o să-i dăm amendă, pentru că el s-a dus și s-a operat fără să întrebe, fără nimic. El face ce vrea. O să vedem care este amenda maximă pe care i-o putem da. S-a dus, s-a operat și a zis: «Dom’ne, m-am operat!».

E debandadă. Tu te duci și te operezi… Atunci, îți dăm 20.000 de euro amendă. Să vedem cât putem să îi dăm maximum. Nu merge așa, să te duci tu să te operezi… Trebuie să întrebi doctorul, că de aia avem doctor la echipă!”, a răbufnit Becali.

Pentru Denis Alibec, acesta a fost un sezon de coșmar, cu un singur gol marcat (în Cupa României, din penalty) în 13 partide.

