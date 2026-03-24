FIFA a primit o reclamație la Comisia Europeană pentru prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026

Organziația mondială a fotbalului, FIFA, a fost reclamată la Comisia Europeană de către grupul de consumatori Euroconsumers și organizația Football Supporters Europe, care o acuză că abuzează de poziția dominantă în vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială 2026, conform Mediafax.

Plângerea depusă la Bruxelles susține că FIFA deține un monopol complet asupra vânzării biletelor pentru Cupa Mondială din 2026. Federația ar folosi această poziție pentru a impune prețuri excesive și condiții dezavantajoase pentru fani. Organizațiile reclamante invocă încălcarea articolului 102 din Tratatul privind Funcționarea Unirunii Europene, care interzice abuzul de poziție dominantă pe piață, scrie Politico.

FIFA este acuzată pentru prețurile prea mari și lipsa de transparență

Potrivit reprezentanților Euroconsumers, sistemul actual de vânzare a biletelor permite creșterea prețurilor prin mecanisme de tip „price dinamic”. În același timp, informațille despre locurile și categoriile de bilete sunt insuficiente. Reclamanții susțin că multe dintre biletele promovate inițial la prețuri accesibile sunt în realitate extrem de limitate. De exemplu, biletele pentru finala Cupei Mondiale ar porni de la peste 4.000 de dolari, arată datele incluse în plângere. În plus, fanii pot fi obligați să plătească taxe suplimentare la revânzarea biletelor.

„FIFA deține un monopol complet asupra vânzărilor de bilete la Cupa Mondială. Ei își folosesc această putere pentru a percepe prețuri care nu ar exista pe o piață concurențială normală, în timp ce ascund informații de la cumpărători și îi manipulează pentru a lua decizii pripite”, a declarat Romane Armangau, purtător de cuvânt al Euroconsumers.

Astfel, Euroconsumers și Fotball Supporters Europe solicită Comisiei Europene să intervină pentru a impune mai multă transparență în procesul de vânzare a biletelor și pentru a limita creșterile excesive de preț. Organizațiile cer inclusiv introducerea unor plafoane pentru prețuri și adoptarea unor măsuri rapide și susțin că efectele asupra fanilor nu vor mai putea fi corectate după disputarea meciurilor.

„Solicităm Comisiei să acționeze imediat cu măsuri provizorii. Odată ce se vor juca acele meciuri, prejudiciul adus fanilor nu va mai putea fi reparat”, a mai spus Armangau.

