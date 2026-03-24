FIFA a primit o reclamație la Comisia Europeană pentru prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026

Organziația mondială a fotbalului, FIFA, a fost reclamată la Comisia Europeană de către grupul de consumatori Euroconsumers și organizația Football Supporters Europe, care o acuză că abuzează de poziția dominantă în vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială 2026, conform Mediafax.

Plângerea depusă la Bruxelles susține că FIFA deține un monopol complet asupra vânzării biletelor pentru Cupa Mondială din 2026. Federația ar folosi această poziție pentru a impune prețuri excesive și condiții dezavantajoase pentru fani. Organizațiile reclamante invocă încălcarea articolului 102 din Tratatul privind Funcționarea Unirunii Europene, care interzice abuzul de poziție dominantă pe piață, scrie Politico.

FIFA este acuzată pentru prețurile prea mari și lipsa de transparență

Potrivit reprezentanților Euroconsumers, sistemul actual de vânzare a biletelor permite creșterea prețurilor prin mecanisme de tip „price dinamic”. În același timp, informațille despre locurile și categoriile de bilete sunt insuficiente. Reclamanții susțin că multe dintre biletele promovate inițial la prețuri accesibile sunt în realitate extrem de limitate. De exemplu, biletele pentru finala Cupei Mondiale ar porni de la peste 4.000 de dolari, arată datele incluse în plângere. În plus, fanii pot fi obligați să plătească taxe suplimentare la revânzarea biletelor.

„FIFA deține un monopol complet asupra vânzărilor de bilete la Cupa Mondială. Ei își folosesc această putere pentru a percepe prețuri care nu ar exista pe o piață concurențială normală, în timp ce ascund informații de la cumpărători și îi manipulează pentru a lua decizii pripite”, a declarat Romane Armangau, purtător de cuvânt al Euroconsumers.

Astfel, Euroconsumers și Fotball Supporters Europe solicită Comisiei Europene să intervină pentru a impune mai multă transparență în procesul de vânzare a biletelor și pentru a limita creșterile excesive de preț. Organizațiile cer inclusiv introducerea unor plafoane pentru prețuri și adoptarea unor măsuri rapide și susțin că efectele asupra fanilor nu vor mai putea fi corectate după disputarea meciurilor.

„Solicităm Comisiei să acționeze imediat cu măsuri provizorii. Odată ce se vor juca acele meciuri, prejudiciul adus fanilor nu va mai putea fi reparat”, a mai spus Armangau.

Citește și

SPORT Gică Hagi a vorbit cu Ianis înainte de Turcia – România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială. „Asta am înțeles de la el”
12:40
Gică Hagi a vorbit cu Ianis înainte de Turcia – România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială. „Asta am înțeles de la el”
SPORT Știm cine arbitrează Turcia – România! E talismanul tricolorilor pentru că el ne-a calificat la Euro 2024
11:56
Știm cine arbitrează Turcia – România! E talismanul tricolorilor pentru că el ne-a calificat la Euro 2024
SPORT Bărbații din viața Simonei Halep care sunt născuți în aceeaşi zi. „Unul mă învață ce să fac, celălalt, cum să nu fac”
10:57
Bărbații din viața Simonei Halep care sunt născuți în aceeaşi zi. „Unul mă învață ce să fac, celălalt, cum să nu fac”
SPORT Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, campioni naționali la tenis de masă. Apariția prin care a surprins Bernie
18:53
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, campioni naționali la tenis de masă. Apariția prin care a surprins Bernie
SPORT Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională
16:54
Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
13:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
20 de glume despre Chuck Norris care au cucerit Internetul
ALEGERI S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
14:17
S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
ȘTIINȚĂ Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman. Descoperire uriașă în neuroștiință făcută de un cercetător german
14:14
Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman. Descoperire uriașă în neuroștiință făcută de un cercetător german
SCANDALOS Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
14:12
Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
UTILE Ce alimente este bine să dai de pomana de Buna Vestire. Ce nu trebuie să lipsească din pachet
14:11
Ce alimente este bine să dai de pomana de Buna Vestire. Ce nu trebuie să lipsească din pachet
ECONOMIE ANAF lansează o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. Ce reguli trebuie să respecte românii interesați
13:56
ANAF lansează o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. Ce reguli trebuie să respecte românii interesați
ȘTIINȚĂ De ce o oră are 60 de minute. Istoria care se află la baza acestei decizii
13:49
De ce o oră are 60 de minute. Istoria care se află la baza acestei decizii

