Nebunie pentru Mondialul din 2026: s-au vândut online 1,5 milioane de bilete în doar 24 de ore!

Aproximativ 1,5 milioane de cereri de tichete din partea fanilor din 210 ţări au fost primite de FIFA în decurs de 24 de ore de la lansarea tragerii la sorţi pentru vânzarea în avans a biletelor pentru Cupa Mondială din 2026.

Principalele solicitări au venit din Statele Unite, Mexic şi Canada, urmate de Argentina, Columbia, Brazilia, Anglia, Spania, Portugalia şi Germania.

Această reacție a evidențiat atractivitatea internaţională a turneului extins la 48 de echipe, care va fi găzduit de Mexic, Canada şi SUA şi va cuprinde 104 meciuri în 16 orașe gazdă.

Prețul biletelor va începe de la 60 de dolari, însă în prima fază a vânzării biletelor se va aplica un sistem de preţuri dinamice, fanii plătind prețuri diferite în funcție de cererea de pe piață.

Abordarea FIFA a atras critici din partea grupurilor de fani, chiar și din partea candidatului pentru primăria New York, Zohran Mamdani, care au trimis o petiție denumită „Sfârșitul Jocului Lăcomiei” într-un demers de protest față de această politică.

Ronan Evain, directorul executiv al asociației Football Supporters Europe (FSE), a declarat pentru agenția de știri PA: „Credem că FIFA trimite mesajul greșit prin avansarea unor prețuri variabile disponibile pentru Cupa Mondială”.

„Argumentul lor cheie potrivit căruia cadrul legal din SUA nu le-ar permite să facă altfel, îl consider foarte greu de crezut”, a mai spus Evain.

România, șanse infime să fie la Mondialul din 2026

Naționala României a remizat în Cipru, scor 2-2, fiind egalată după ce a condus cu 2-0 grație „dublei” lui Denis Drăguș. De acum, barajul devine unica șansă a „tricolorilor” de calificare la Campionatul Mondial.

Austria s-a impus cu 2-1 în Bosnia şi în clasamentul grupei H prima este Bosnia, cu 12 puncte, urmată de Austria – cu 12 puncte. România are 7 puncte şi este pe poziția a treia, cu șanse infime de calificare la Cupa Mondială din America de Nord.