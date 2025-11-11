Marius Șumudică distruge tactica lui Mirel Rădoi! Mesaj pentru FOSTUL antrenor al Universității Craiova: „Dă dovadă de instabilitate psihică”

Marius Șumudică a vorbit despre tactica echipei oltene din meciul cu UTA, 1-2, partidă după care Mirel Rădoi a demisionat.

Șumudică, liber de contract, crede că Rădoi a greșit că a început titular cu Florin Ștefan în meciul dintre Universitatea Craiova și UTA, 1-2, dar și că a făcut schimbări neinspirate.

Fostul antrenor al Rapidului crede că Mirel Rădoi e instabil și toate ieșirile sale necontrolate îi aduc doar probleme.

Marius Șumudică distruge tactica lui Mirel Rădoi

„Îl vezi pe Cicâldău că e nervos și are galben, păi scoate-l! Cicâldău nu jucase nimic până în momentul ăla. Îl ții pe bancă pe Teles, care fusese cel mai bun cu trei zile înainte. Teles a jucat ceas. Faci cinci schimbări de la un meci la altul când tu aveai nevoie de victorie, iar după meciul ăsta venea o întrerupere. Nu poți să joci două meciuri în trei zile? Pe Teles să nu-l bagi un minut? Era singurul care putea să plece-n spațiu. Cicâldău este lentul lenților și vrea el să ceară mingea în spate?

Cicâldău ia galben, nu simți să-l scoți, ia al doilea galben și este eliminat. Eu nu-l scoteam niciodată pe Baiaram. L-a ținut pe Assad până în minutul 90, având în vedere că a fost cel mai slab de pe teren. Îl bagi și pe Nsimba, îl bagi și pe Etim. Din cei patru care sunt, eu îl scot pe cel care este singurul care unu contra unu poate să facă ceva. Îl bagi pe Nsimba să joace bandă dreaptă? Cum să joci cu el acolo?

Băi, băiatule, forța stă în Bancu și Baiaram! Tu începi cu Ștefan!? Cu tot respectul pentru băiatul acela. Nu se poate să nu joci cu Bancu de la început. Dacă o făceai, era 2-0 la pauză, îți spun eu.

Tu i-ai omorât pe Rapid, i-ai distrus cu Bancu și Baiaram. Acum tu îl ții și-l bagi în ultimele 20 de minute? Nu poți să joci cu Ștefan. Nu este jucător de Universitatea Craiova. Tot ce face e previzibil. L-oi fi avut tu, Mirele, pe la echipa națională, dar nu este de nivelul lui Bancu. Este prima când văd jocul Craiovei și nu înțeleg nimic”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

Marius Șumudică, despre Mirel Rădoi: „Dă dovadă de instabilitate psihică”

„Până acum am fost băiat bun, de acum nu mai sunt. O să spun lucrurilor pe nume, așa cum am făcut mereu. Eu nu am înțeles nimic din joc, din ideea de joc, din schimbările făcute. Aici vorbim tehnico-tactic, de ceea ce mă privește pe mine ca antrenor. Din punctul meu de vedere, este o harababură totală. Eu nu înțeleg atitudinea lui. O spun așa, fiindcă aceeași greșeală am făcut-o și eu după semifinala cu Hermannstadt. Am intrat în cabină, mi-am anunțat demisia în fața jucătorilor și de atunci mi-am pierdut grupul. Cum am gândit la momentul respectiv? Am vrut să văd dacă jucătorii sunt aproape de mine. De foarte multe ori se întâmplă să faci lucruri de genul acesta.

Din punctul meu de vedere, aceasta este cea mai mare problemă a lui Rădoi. Îl respect, e un coleg de breaslă, nu îmi permit să vorbesc urât despre ceea ce face. Tot timpul am vorbit la superlativ despre el, dar asta este o mare problemă a lui, anume această instabilitate psihică de care dă dovadă în anumite momente. Sunt mai multe episoade de genul, iar acestea îi aduc numai deservicii”, a declarat Marius Șumudică despre Mirel Rădoi.