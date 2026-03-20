Filipe Coelho spune cum Universitatea Craiova s-a impus cu Dinamo, deși oltenii au JUCAT o repriză în zece oameni

Filipe Coelho spune cum Universitatea Craiova s-a impus cu Dinamo, deși oltenii au JUCAT o repriză în zece oameni

Universitatea Craiova s-a impus în partida de pe Arena Națională cu Dinamo, 1-0, deși oltenii au rămas fără căpitanul Nicuşor Bancu de la începutul reprizei secunde, când l-a faultat pe Sivis.

Universitatea Craiova, 33 de puncte, e pe primul loc, Dinamo e ultima, 26 de puncte, și mai sunt două meciuri de jucat în etapa a doua a play-off-ului, CFR – Rapid și FC Argeș – U Cluj.

Filipe Coelho spune cum Universitatea Craiova s-a impus cu Dinamo

Au jucat echipele:

Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 55), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba – 74)- Gnahore (Caragea – 80), Mărginean (Pop – 56), Cîrjan – Musi (Mazilu – 56), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: Isenko (Popescu – 46)- Romanchuk, Screciu, Rus – Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău – 62), Bancu – Baiaram (Ştefan – 46), Etim (Teles – 69). Antrenor: Filipe Coelho

„Sunt trei puncte împotriva unei echipe bune. Cu două momente diferite în meci, înainte și după eliminare. Este un rezultat corect. Nu am oferit șanse mari adversarului. A fost un lucru pe care l-am pregătit la antrenamente, am încercat să le induc ideea că putem juca și în inferioritate numerică, lucrăm asta la antrenamente pentru că face parte din fotbal. Cred că ne-am descurcat foarte bine.

Încă nu știu cât de serioasă e accidentarea lui Isenko, vom vedea. Toate victoriile sunt importante, cred că important e să ne păstrăm echilibrul. Nu considerăm că suntem slabi când pierdem sau foarte buni când câștigăm. Mai sunt 8 meciuri, toate punctele sunt importante, e timpul să ne odihnim puțin.

Cred că am luptat bine, am încercat să găsim spații, să avem superioritate în anumite zone. Apoi, în repriza a doua știam că vor construi cu fundașii centrali, fără mare presiune. Am încercat să câștigăm, cu o energie pozitivă, nu cred că a fost ceva ieșit din comun, fiecare echipă își dorește să câștige. Aș vrea să spun un lucru important, îi doresc naționalei României tot ce e mai bun. Sper că ne vom putea bucura de prezența României la Mondial”, a declarat Filipe Coelho, la Prima Sport.

