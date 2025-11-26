Prima pagină » Sport » Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”

Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”

Mihai Tănase
26 nov. 2025, 09:07, Sport
Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
Foto: Profimedia images

Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 va fi aprinsă miercuri în Archaia Olympia, locul sacru al Jocurilor Antice. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ceremonia nu va avea loc în aer liber, ci în interiorul Muzeului Olimpic. Ritualul marchează oficial începutul jocurilor olimpice de iarnă, sub mesajul simbolic: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”.

Comitetul Olimpic Elen a decis ca aprinderea flăcării să aibă loc în interiorul Muzeului Olimpic, la ora 10:30, deoarece tradiționala ceremonie de lângă ruinele templului Herei, vechi de 2.600 de ani, nu poate fi organizată în aer liber din cauza condițiilor meteo, potrivit Olympics.com.

Conform tradiției, flacăra trebuie aprinsă cu ajutorul unei oglinzi concave care concentrează razele soarelui. Pentru a respecta ritualul, va fi folosită flacăra aprinsă luni, în timpul repetiției generale, când vremea a permis ceremonierea autentică. Situația nu este nouă: același lucru s-a întâmplat și în 2024, la aprinderea flăcării pentru Paris.

Conform tradiției antice, armistițiul olimpic -„ekecheiria” presupune suspendarea ostilităților pe durata Jocurilor. Ritualul, născut în secolul VIII î.Hr., a fost reintrodus oficial de CIO în 1992. Organizatorii transmit același mesaj și acum, în contextul tensiunilor globale: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”

Prima ceremonie olimpică pentru Kirsty Coventry în calitate de președintă a CIO

Noua președintă a Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry, va participa pentru prima dată la ritualul tradițional din postura de lider al mișcării olimpice.

Marea Preoteasă, actrița Mary Mina, va aprinde torța în cadrul unei ceremonii inspirate din vestimentația și ritualurile Greciei Antice, înconjurată de „preotese” în costume simbolice.

Primul purtător al torței va fi Petros Gaidatzis, medaliat cu bronz la canotaj la Paris 2024, care a descris selecția drept „o imensă onoare”.

Traseul flăcării olimpice

Din partea Italiei, primii doi purtători ai torței în Archaia Olympia sunt două legende ale sporturilor de iarnă, respectiv, Stefania Belmondo, dublă campioană olimpică la schi fond (1992, 2002) și Armin Zöggeler, dublu campion olimpic la sanie (2006, 2010).

După ceremonia din Grecia, flacăra va fi transportată în Roma, unde va începe ștafeta națională.

Flacăra olimpică va traversa toate cele 20 de regiuni și 110 provincii ale Italiei, într-o călătorie de aproximativ 12.000 km, purtată de 10.000 de participanți.

Potrivit organizatorilor, flacăra olimpică va petrece Crăciunul la Napoli, apoi va întâmpina Anul Nou la Bari și ulterior va ajunge la Cortina d’Ampezzo pe 26 ianuarie 2026, exact la 70 de ani de la deschiderea Jocurilor din 1956.

Traseul se va încheia la Milano, pe stadionul San Siro, în 6 februarie 2026, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă. Competiția se va desfășura până pe 22 februarie 2026.

Jocurile Paralimpice de iarnă vor fi inaugurate la 6 martie 2026, la Verona, decizie contestată, deoarece orașul este departe de locurile de competiții, iar sportivii vor avea dificultăți de deplasare.

