Florin Bratu, antrenorul ultimei clasate din Superliga, a explicat tactica din meciul cu FCSB: „I-am obligat”

16 mart. 2026, 15:27, Sport
FCSB. antrenată de Mirel Rădoi, și Metaloglobus au remizat, scor 0-0, în prima rundă a play-out-ului din Superliga.

Campioana patronată de Gigi Becali n-a putut învinge nici măcar ultima echipă din clasament.

Florin Bratu este la al doilea meci ca tehnician la Metaloglobus, 2-2 cu UTA Arad și 0-0 cu FCSB.

„Sunt precaut, încerc să fiu echilibrat și să le dau încredere jucătorilor. Mă bucur că au reușit, să spun așa, să facă două meciuri bune cu primele două clasate din play-out, cu UTA și cu FCSB.

Luăm meci cu meci și vedem ce vom reuși. Eu prefer să nu pierd, să pot construi alături de ei. Sunt de puțin timp la echipă și am nevoie de încrederea pe care ți-o dau meciurile bune și faptul că ieri am obținut un punct — chiar dacă un punct fără gol marcat. Și asta e un lucru mare pentru o echipă care are cele mai multe goluri încasate.

A contat ieșirea lui Chiricheș. Acest triunghi de la mijloc, Sabater, Bruno și Purece a închis foarte bine zona centrală. I-am obligat să joace în lateral și am venit cu presiune mare acolo.

„Voi rămâne acolo unde voi fi dorit”

Iubesc această meserie, am pasiune pentru ea. Vom lua totul zi de zi, săptămână de săptămână, și vom vedea ce se va întâmpla.

Sunt foarte concentrat pe meciurile care au rămas, iar la vară, cu siguranță, voi rămâne acolo unde voi fi dorit și unde munca mea este apreciată. E clar că iubesc această meserie, am pasiune pentru ea, iar acestea sunt atribute importante pentru această profesie”, a declarat Florin Bratu la Radio Sport Total FM.

Metaloglobus este la al doilea egal consecutiv, în timp ce FCSB venea după un eșec acasă cu Universitatea Cluj.

În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile. Metaloglobus a câștigat cu 2-1, iar FCSB s-a impus cu 4-1.

