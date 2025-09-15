Dincolo de faptul că a fost o mare gimnastă a României și nu numai, Larisa Iordache, este și o fată foarte inteligentă. Care știe tot timpul să se facă plăcută într-un dialog fiind cât se poate de spontană.

Întrebată care este acum noua ei preocupare de când a renunțat la sportul de mare performanță răspunsul a venit imediat. Spontan.

Fosta gimnastă Larisa Iordache are o nouă preocupare despre care vorbește cu mare drag: statul cu copilul

„De când o am pe Amira, fetița mea, am o singură preocupare zilnică: bebelușeala. E o nouă profesie, dacă vreți, care mie, una,, îmi este tare dragă”, a precizat Larisa Iordache.

Chiar dacă are doar 6 luni și câteva săptămâni, fetița Larisei a fost plimbată atât la mare cât și la munte. „Împreună cu soțul meu am mers cu ea la mare dar și la munte.

În ambele locuri i-a plăcut foarte mult. La fel de mult i-a plăcut și în sala de gimnastică. A fost atrasă de culori și de aparate. Cu siguranță, atunci când va crește voi merge cu ea în sala de antrenament. Nu-i voi impune vreodată sa facă gimnastică dar mi-ar plăcea să facă un sport”, a povestit Larisa Iordache.

Vrea să revină ca antrenoare

Legitimată atât ca sportivă cât și ca antrenoare la CS Dinamo București, Larisei îi este dor de lumea antrenoratului.

„Sigur că-mi este tare dor de antrenorat. De fetele pe care le pregăteam. Profesional am trăit și voi trăi în continuare prin și pentru gimnastică. Este sportul care mi-a dat cele mai mari satisfacții”, a mai precizat ea.

Larisa Iordache câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2012, la proba pe echipe. Are numeroase medalii la Campionatele Mondiale și Europene. De exemplu, medalii de aur european. S-a retras din competiția activă (gimnastică de performanță) în jurul anului 2021, din cauza accidentărilor.