Fosta mare sportivă Gabi Szabo crede că sportul românesc va intra în colaps dacă nu se vor lua măsuri rapide.

Lipsa practicării sportului de către tineri nu poate duce la nimic bun pe viitor.

Fosta mare atletă Gabi Szabo, semnal de alarmă pentru sportul românesc: „Statistica s-a înrăutățit”

Gabriela Szabo a fost cea de-a doua atletă româncă care a urcat de trei ori podiumul olimpic, după celebra atletă Lia Manoliu.

„Dacă ați urmărit interviurile mele din ultima perioadă, mai ales din perioada în care am fost ministru, am spus mereu că 63% din populația României nu practică niciun fel de exercițiu fizic.

În ultimii 2-3 ani știu că statistica s-a înrăutățit și am ajuns la 65%. Din 2014 până în 2023 procentul a crescut vertiginos, iar faptul că ne aflăm la coada clasamentelor nu este deloc întâmplător. Este o realitate dureroasă.

Ca ministru, când am aflat aceste date și lucram la strategia națională și la legea sportului – lege pe care, dacă mai aveam două săptămâni, o scoteam în dezbatere publică – am inițiat împreună cu colegii mei un proiect desfășurat la nivel național, prin federațiile sportive, din veniturile proprii ale ministerului.

Scopul era ca fiecare federație să poată dezvolta sportul în regiunea în care considera necesar. A fost o sumă importantă la momentul respectiv.

„Credeți-mă, copiii își doresc să facă sport”

Este o realitate cu care România se confruntă. Problema este că trebuie să ne uităm la baza piramidei.

Ce se întâmplă acolo? Se face adesea confuzia că ne dorim mai multe ore de educație fizică în școli. Dar nu trebuie să confundăm sportul cu educația fizică. Educația fizică este o materie în școală, iar programa nu cred că mai poate suporta încă o creștere a numărului de ore.

În schimb, noi – oamenii de sport, cluburile sportive școlare, cluburile primăriilor – ar trebui să facem mai mult pentru a atrage copiii către mișcare. Credeți-mă, copiii își doresc să facă sport. Nu trebuie să mergem departe.

Cred că fiecare primar din țara asta ar trebui să privească spre infrastructura sportivă, nu spre zona politică. Nu avem nevoie de stadioane uriașe pe care nu le putem întreține din bugetele comunităților. O infrastructură sportivă de bază nu costă mult și este esențială pentru sportul de masă.

Iar fără sport de masă, fără baza piramidei, nu putem avea nici sport de performanță. Ne uităm la televizor, la campionate mondiale, și ne întrebăm de ce nu mai avem sportivi. Păi dacă nu avem baza, de unde să apară vârful piramidei?”, s-a întrebat Gabi Szabo la Radio Sport Total FM.