Prima pagină » Sport » Fosta mare atletă Gabi Szabo, semnal de alarmă pentru sportul românesc: „Statistica s-a înrăutățit”

Fosta mare sportivă Gabi Szabo crede că sportul românesc va intra în colaps dacă nu se vor lua măsuri rapide.

Lipsa practicării sportului de către tineri nu poate duce la nimic bun pe viitor.

Gabriela Szabo a fost cea de-a doua atletă româncă care a urcat de trei ori podiumul olimpic, după celebra atletă Lia Manoliu.

„Dacă ați urmărit interviurile mele din ultima perioadă, mai ales din perioada în care am fost ministru, am spus mereu că 63% din populația României nu practică niciun fel de exercițiu fizic.

În ultimii 2-3 ani știu că statistica s-a înrăutățit și am ajuns la 65%. Din 2014 până în 2023 procentul a crescut vertiginos, iar faptul că ne aflăm la coada clasamentelor nu este deloc întâmplător. Este o realitate dureroasă.

Ca ministru, când am aflat aceste date și lucram la strategia națională și la legea sportului – lege pe care, dacă mai aveam două săptămâni, o scoteam în dezbatere publică – am inițiat împreună cu colegii mei un proiect desfășurat la nivel național, prin federațiile sportive, din veniturile proprii ale ministerului.

Scopul era ca fiecare federație să poată dezvolta sportul în regiunea în care considera necesar. A fost o sumă importantă la momentul respectiv.

„Credeți-mă, copiii își doresc să facă sport”

Este o realitate cu care România se confruntă. Problema este că trebuie să ne uităm la baza piramidei.

Ce se întâmplă acolo? Se face adesea confuzia că ne dorim mai multe ore de educație fizică în școli. Dar nu trebuie să confundăm sportul cu educația fizică. Educația fizică este o materie în școală, iar programa nu cred că mai poate suporta încă o creștere a numărului de ore.

În schimb, noi – oamenii de sport, cluburile sportive școlare, cluburile primăriilor – ar trebui să facem mai mult pentru a atrage copiii către mișcare. Credeți-mă, copiii își doresc să facă sport. Nu trebuie să mergem departe.

Cred că fiecare primar din țara asta ar trebui să privească spre infrastructura sportivă, nu spre zona politică. Nu avem nevoie de stadioane uriașe pe care nu le putem întreține din bugetele comunităților. O infrastructură sportivă de bază nu costă mult și este esențială pentru sportul de masă.

Iar fără sport de masă, fără baza piramidei, nu putem avea nici sport de performanță. Ne uităm la televizor, la campionate mondiale, și ne întrebăm de ce nu mai avem sportivi. Păi dacă nu avem baza, de unde să apară vârful piramidei?”, s-a întrebat Gabi Szabo la Radio Sport Total FM.

Citește și

SPORT Ce obiectiv au Bernadette Szocs și Edi Ionescu, vedetele României la tenis de masă
12:46
Ce obiectiv au Bernadette Szocs și Edi Ionescu, vedetele României la tenis de masă
SPORT Mirel Rădoi a reacționat după ce Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Vlad Chiricheș. FCSB câștigă cu 4-0, dar scandalul bate la ușă
10:49
Mirel Rădoi a reacționat după ce Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Vlad Chiricheș. FCSB câștigă cu 4-0, dar scandalul bate la ușă
SPORT Unde se poate vedea la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi
08:30
Unde se poate vedea la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi
EMOȚIONANT Momentul memorabil cu Mircea Lucescu, când a făcut schimb de tricouri cu Pele. Ce spunea „Il Luce” despre „Perla Neagră”
17:45
Momentul memorabil cu Mircea Lucescu, când a făcut schimb de tricouri cu Pele. Ce spunea „Il Luce” despre „Perla Neagră”
SPORT Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”
13:14, 11 Apr 2026
Belodedici își vinde casa. Ce proprietate deține „Căprioara” într-o zonă selectă și boemă a Capitalei. „Este, de fapt, despre un stil de viață”
SPORT Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”
12:40, 11 Apr 2026
Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cercetătorii cred că ochii vertebratelor au fost inițial un singur ochi în vârful capului
VIDEO Intervenție de urgență a salvamontiștilor în noaptea de Înviere. Un bărbat și fiul său au rămași blocați în zăpadă ore întregi
16:17
Intervenție de urgență a salvamontiștilor în noaptea de Înviere. Un bărbat și fiul său au rămași blocați în zăpadă ore întregi
FLASH NEWS Rețea de escroci români la Viena. Schema prin care sute de firme au fost păgubite cu bunuri vândute ulterior în București
16:16
Rețea de escroci români la Viena. Schema prin care sute de firme au fost păgubite cu bunuri vândute ulterior în București
CONTROVERSĂ Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
16:12
Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
FLASH NEWS Tragedie în prima zi de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un tren, pe linia București-Constanța
15:45
Tragedie în prima zi de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un tren, pe linia București-Constanța
CONTROVERSĂ Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
15:41
Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
INEDIT Două țări au transformat nisipul din deșert în material de construcții
15:40
Două țări au transformat nisipul din deșert în material de construcții

