Prima pagină » Sport » Foști jucători de la Dinamo și Rapid, despre marele derby al ETAPEI din Superliga

Foști jucători de la Dinamo și Rapid, despre marele derby al ETAPEI din Superliga

15 oct. 2025, 13:01, Sport
Foști jucători de la Dinamo și Rapid, despre marele derby al ETAPEI din Superliga
Galerie Foto 4

Gabriel Torje, Cătălin Munteanu, Ovidiu Herea, Adrian Iordache și Ionel Dănciulescu au participat la un triughiular amical unde au jucat și naționalele jurnaliștilor din România sau Republica Moldova, dar au comentat și despre derby-ul etapei 13 din Superliga. 

După acțiunea din București, delegația din Republica Moldova a vizitat Mânăstirea din Curtea de Argeș și barajul Vidraru. Aici s-a jucat și un amical între frații de peste Prut și o selecționată a Poliției din Curtea de Argeș.

Dinamo – Rapid, derby-ul etapei din Superliga

Dar, foștii jucători ai celor două rivale nu au „uitat” de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei 13 din Superliga. „Atât timp cât ești pe prima poziție sau la egalitate de puncte cu cei de la Botoșani, n-ai cum să nu te gândești la titlu. Mai ales că este și această conjunctură unde CFR sau FCSB nu au început foarte bine acest campionat. Ei au pierdut un singur meci (n.red. – Rapid). Într-adevăr, jocul nu a fost cel la care te așteptai ca suporter al Rapidului, dar importante sunt punctele. După o perioadă uiți cum ai jucat, dacă ai jucat bine sau nu, dar cred că trebuie să îmbunătățească jocul pentru a putea spera la campionat. Dar, în momentul ăsta, sunt acolo, în față. Au adunat foarte multe puncte și n-ai cum să nu te gândești la acest lucru.

Mi-a plăcut Craiova la început. Mi-a plăcut foarte mult și o vedeam mare favorită la câștigarea campionatului. Dar uite că în ultima perioadă au și ei probleme. Nu mai prestează acel joc pe care l-am văzut și ne-a încântat la începutul campionatului. În momentul ăsta, nu pot să spun că este o favorită certă în câștigarea campionatului.

Văd din nou o luptă destul de strânsă. Încă FCSB dă semne că își revine ușor, ușor și cred că va fi o nucă tare dacă va intra în play-off. Și atunci eu zic că lupta o să fie una strânsă. Mai sunt foarte multe etape de jucat. Este foarte important ce se întâmplă și în iarnă. Cine va pleca, cine va veni. E prea devreme să vorbim despre o favorită în momentul ăsta”, a spus Ovidiu Herea, la acțiunea desfășurată la o bază sportivă din București, unde au jucat naționalele jurnaliștilor din România, susținută de Aqua Carpatica, dar și cea din Republica Moldova.

La rândul său, Cătălin Munteanu a declarat despre lupta din Superliga: „Cred că au avut mulți jucători noi și până s-au adaptat. Acum deja au o echipă bună (n.red. – Dinamo), una care poate să se bată la primele trei locuri. Sperăm să o țină tot așa și să aibă o constanță în jocuri. Eu cred că asta e cel mai important, ca să ajungi să joci play-off și să te bați la locurile de cupe europene. E un campionat ciudat…În primul rând, Craiova. Eu cred că are cel mai bun început din ultimii ani, atât în campionat cât și în cupele europene. Având în vedere că FCSB și CFR au început mai slab campionatul ăsta, principala favorită o văd Craiova. Rapidul, la fel, are un campionat foarte bun”.

Mediafax
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Prima operațiune cu drone la Sintești, satul ilfovean devenit fenomen pentru mafia deșeurilor ilegale
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Diana Șoșoacă, atac la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Ce i-a propus să facă
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
VIDEO Un nou atac la adresa lui Jador. Modul în care a fost ironizat e DE NECREZUT: "Zici că ești Hannah Montana". Gestul lui Lele i-a lăsat mască pe fani, observând un detaliu JENANT: "Pe bune?". Ce a putut să facă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Cât de eficiente sunt, de fapt, vitaminele din farmacie?
ECONOMIE Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
13:15
Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
ACTUALITATE Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta”
12:59
Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta”
HOROSCOP Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
12:53
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
VIDEO EXCLUSIV Marea MOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat FIASCO. Gândul a filmat în EXCLUSIVITATE la poarta unei unități militare din Ilfov. Rezerviștii chemați de ministrul Apărării, total descumpăniți: „Eu mai știu să trag cu arma, dar nu mai văd cu un ochi. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, el nu știe să se lege la șiret”
12:42
Marea MOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat FIASCO. Gândul a filmat în EXCLUSIVITATE la poarta unei unități militare din Ilfov. Rezerviștii chemați de ministrul Apărării, total descumpăniți: „Eu mai știu să trag cu arma, dar nu mai văd cu un ochi. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, el nu știe să se lege la șiret”
EXTERNE Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic
12:42
Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic
INTERVIU EXCLUSIV Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”
12:39
Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”