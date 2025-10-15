Foști jucători de la Dinamo și Rapid, despre marele derby al ETAPEI din Superliga

Gabriel Torje, Cătălin Munteanu, Ovidiu Herea, Adrian Iordache și Ionel Dănciulescu au participat la un triughiular amical unde au jucat și naționalele jurnaliștilor din România sau Republica Moldova, dar au comentat și despre derby-ul etapei 13 din Superliga.

După acțiunea din București, delegația din Republica Moldova a vizitat Mânăstirea din Curtea de Argeș și barajul Vidraru. Aici s-a jucat și un amical între frații de peste Prut și o selecționată a Poliției din Curtea de Argeș.

Dinamo – Rapid, derby-ul etapei din Superliga

Dar, foștii jucători ai celor două rivale nu au „uitat” de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei 13 din Superliga. „Atât timp cât ești pe prima poziție sau la egalitate de puncte cu cei de la Botoșani, n-ai cum să nu te gândești la titlu. Mai ales că este și această conjunctură unde CFR sau FCSB nu au început foarte bine acest campionat. Ei au pierdut un singur meci (n.red. – Rapid). Într-adevăr, jocul nu a fost cel la care te așteptai ca suporter al Rapidului, dar importante sunt punctele. După o perioadă uiți cum ai jucat, dacă ai jucat bine sau nu, dar cred că trebuie să îmbunătățească jocul pentru a putea spera la campionat. Dar, în momentul ăsta, sunt acolo, în față. Au adunat foarte multe puncte și n-ai cum să nu te gândești la acest lucru.

Mi-a plăcut Craiova la început. Mi-a plăcut foarte mult și o vedeam mare favorită la câștigarea campionatului. Dar uite că în ultima perioadă au și ei probleme. Nu mai prestează acel joc pe care l-am văzut și ne-a încântat la începutul campionatului. În momentul ăsta, nu pot să spun că este o favorită certă în câștigarea campionatului.

Văd din nou o luptă destul de strânsă. Încă FCSB dă semne că își revine ușor, ușor și cred că va fi o nucă tare dacă va intra în play-off. Și atunci eu zic că lupta o să fie una strânsă. Mai sunt foarte multe etape de jucat. Este foarte important ce se întâmplă și în iarnă. Cine va pleca, cine va veni. E prea devreme să vorbim despre o favorită în momentul ăsta”, a spus Ovidiu Herea, la acțiunea desfășurată la o bază sportivă din București, unde au jucat naționalele jurnaliștilor din România, susținută de Aqua Carpatica, dar și cea din Republica Moldova.

La rândul său, Cătălin Munteanu a declarat despre lupta din Superliga: „Cred că au avut mulți jucători noi și până s-au adaptat. Acum deja au o echipă bună (n.red. – Dinamo), una care poate să se bată la primele trei locuri. Sperăm să o țină tot așa și să aibă o constanță în jocuri. Eu cred că asta e cel mai important, ca să ajungi să joci play-off și să te bați la locurile de cupe europene. E un campionat ciudat…În primul rând, Craiova. Eu cred că are cel mai bun început din ultimii ani, atât în campionat cât și în cupele europene. Având în vedere că FCSB și CFR au început mai slab campionatul ăsta, principala favorită o văd Craiova. Rapidul, la fel, are un campionat foarte bun”.