Dinamo și Rapid au ajuns la un acord privind numărul de bilete acordat galeriei din Giulești.

Dinamo – Rapid are loc duminică, 19 octombrie, ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 13 a Superligii.

Rapidiștii vor primi întreaga peluză de pe Arena Națională la meciurile din sezonul regulat. Măsura vine după contre între Andrei Nicolescu și Victor Angelescu.

Dinamo și Rapid, înțelegere cu doar câteva zile înainte de derby

Oficialul dinamovist spunea că le-a propus rapidiștilor să primească întreaga peluză, dar nu a primit un răspuns oficial, iar Angelescu a negat că pe adresa clubului a venit vreo notificare din partea roș-albilor.

Cei de la Rapid au anunțat acum că părțile s-au înțeles. „Rapidiști, gata! Avem biletele pentru derby-ul cu Dinamo! Duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30, ne strângem laolaltă pe Arena Națională ca să vadă lumea toată dragoste adevărată! După mai multe negocieri, clubul nostru a ajuns la un acord de reciprocitate cu FC Dinamo. Rapidiștii vor avea la dispoziție un număr de 7.000 de bilete la Peluza II (Sud), din incinta Arenei Naționale, cu acces din Bd. Basarabia. (…) Ne vedem pe Arenă!”, se scrie pe pagina de Facebook a celor de la Rapid.

Bilete la Dinamo – Rapid

VIP Experience – Inel 1 – 500

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100

Tribuna 1 – Inel 2 – 70

Tribuna 1 – Inel 3 – 50

Tribuna 2 – Inel 1 – 60

Tribuna 2 – Inel 2 – 50

Tribuna 2 – Inel 3 – 40

Peluza PCH – Inel 1 – 30

Peluza PCH – Inel 2 – 25

Peluza PCH – Inel 3 – 20

Peluza oaspete – Inel 1 – 30

Peluza oaspete – Inel 2 – 25

Pentru derby, Dinamo nu se poate baza pe Musi, accidentat la meciul naționalei U 21 România – Cipru, 2-0.

„Salut, sunt Cîrjan. Urmează derby-ul cu Rapid, un meci care înseamnă mai mult decât trei puncte! Înseamnă istorie, rivalitate și mai ales familie, familia Dinamo! Știu ce înseamnă să intri pe teren și să auzi mii de voci cântând pentru aceeași echipă, voi sunteți forța noastră, voi sunteți cei care transformați un meci într-o bătălie câștigată dinainte. Avem nevoie de voi lângă noi să fim din nou uniți, să fie din nou Dinamo așa cum a fost mereu: puternic, mândru de neînvins. Împreună scriem istoria! Hai Dinamo! – Cătălin Cîrjan

Dinamo – Rapid: „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”