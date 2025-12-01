Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, e de părere că inițiativa celor care vor să protejeze sportivii români nu va avea succes.

Legea se va aplica începând cu sezonul competițional 2026-2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.

Fostul arbitru Cristi Balaj spune „nu” legii „Novak”: „Nu va fi promulgată”

Cota de 40% sportivi români a fost introdusă inițial printr-un ordin de ministru, emis de fostul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, în 2022. Măsura, care a avut ca scop creșterea bazei de selecție a sportivilor români în perspectiva convocării la loturile naționale, nu a fost însă respectată decât în mică măsură de cluburile sportive.

„Legea nu va trece. 100% nu va trece. Nu va fi promulgată. E lăudabilă intenția și dorința celor care și-au îndreptat atenția către sport.

Vorbim de fotbal acum. E lăudabilă dorința de a avea cât mai mulți jucători români în echipă.

Ca să ajungem acolo trebuie să vedem ce să facem ca acești jucători să merite. Ca să fii bun trebuie să evoluezi, dar competiție există și în liga a doua.

Dacă demonstrează 100%, vor ajunge să joace în Superligă sau chiar mai mult. La CFR am adus jucători din liga a doua.

„Se investesc bani la toate disciplinele”

Ca să ajungem la rezultate trebuie să investim în copii și juniori. Se investesc bani la toate disciplinele. Din păcate, la fotbal jucătorii care sunt în componența echipelor naționale provin de la CFR, FCSB, Farul, Craiova sau Rapid.

Aceștia nu beneficiază de sprijinul statului și nu e corect. Sunt mulți jucători buni la aceste cluburi.

Părinții își doresc să joace în cupele europene și se orientează spre echipele din play-off. Din păcate, majoritatea nu beneficiază de bani publici”, a declarat Cristi Balaj la Fanatik.

Unde e lege nu-i tocmeală. Este lege și e limpede că va trebui să o punem în practică. Va trebui să fim foarte atenți cum o vom pune în practică. Eu cred că trebuie să ne concentrăm foarte tare pe creșterea jucătorilor tineri, să avem un număr mult mai mare decât avem în momentul de față pentru a putea aplica această lege și cu rezultate foarte bune

Constantin Din

