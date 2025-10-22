Prima pagină » Sport » Fostul mare handbalist Valentin Ghionea, fără MENAJAMENTE despre handbalul de la un mare club al României: „Sub nivelul mediocrității”

Fostul mare handbalist Valentin Ghionea, fără MENAJAMENTE despre handbalul de la un mare club al României: „Sub nivelul mediocrității”

22 oct. 2025, 07:30, Sport
Fostul mare handbalist Valentin Ghionea, fără MENAJAMENTE despre handbalul de la un mare club al României: „Sub nivelul mediocrității

Valentin Ghionea este un nume legendar în handbalul românesc. După ce a evoluat cu succes în Europa la echipe de top ale sportului pe semicerc, precum Sporting Lisabona a revenit în țară unde a îmbrăcat tricoul celor două formații de elită din handbalul nostru: Dinamo și Steaua.

Retras de ceva timp din activitatea de marea performanță, Valentin Ghionea, vorbește fără menajamente despre evoluția celor două echipe în actualul sezon competițional:

Fostul mare handbalist Valentin Ghionea, fără menajamente despre handbalul de la un mare club al României: Sub nivelul mediocrității”

La Steaua totul este sub nivelul mediocrității. Și totul pleacă acolo de la ce se întâmplă în cadrul clubului în materie de organizare. Păcat că o echipă de mare tradiție în handbalul românesc a ajuns așa.

Nici la Dinamo lucrurile nu merg bine. Echipa joacă prost. Cred că după acest meci cu Kielce de acasă dacă se va înregistra un nou eșec, se vor produce modificări majore la echipă.

Părere amea e că antrenorul Perreira nu poate ține ritmul unei echipe ca Dinamo”, a sunat tăios mesajul lui Valentin Ghionea.

S-a dedicat handbalului juvenil

Cea mai mare preocupare a lui Valentin Ghionea în materie de handbal este legată de zona juvenilă.

Lucrez în continuare pentru a pune la punct toate detaliile clubului pe care l-am înființat și care poartă denumirea ” Național București”. Avem până în clipa de față 40 de copii pe care-i pregătim.

Antrenamentele se desfășoară în incinta sălii de sport a unei grădinițe germane. Asta până când ne vom găsi un spațiu al nostru definitiv. Îmi doresc ca în câțiva ani să ridic mult acest club în care investesc mult suflet”, a precizat Valentin Ghionea.

A ajuns la a noua ediție a campului organizat la Cheile Grădiștei

De nouă ani încoace Valentin Ghionea organizează la Cheile Grădiștei un cantonament dedicat atât fetelor cât și băieților.

Este locul unde copiii pot învăța și se pot perfecționa în domeniul handbalului. Nici nu-mi dau seama cât de repede a zburat timpul dar anul viitor voi organiza cea de-s noua ediție a acestor tabere handbalistice de pregătire”, a mai punctat el.

Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
Violonistul Varujan Cozighian a murit la vârsta de 89 de ani! Filarmonica George Enescu este în doliu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Evz.ro
Detalii îngrijorătoare despre Doru Octavian Dumitru, după AVC. Ce spune familia
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
A tăcut...până acum. Ahmed rupe liniștea după ce Veronica l-a lăsat baltă în fața tuturor: "Știi că e vina ta". După ce camerele s-au oprit, totul a luat o întorsătură neașteptată: "Mi-am dat seama că...". Ce DECIZIE radicală a luat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Cea mai mare enciclopedie gratuită din lume, în pericol din cauza Inteligenței Artificiale
EXTERNE „Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
09:26
„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
EXTERNE Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
09:20
Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
ACTUALITATE Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap
09:12
Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap
POLITICĂ Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”
09:03
Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”
EXTERNE Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale
09:01
Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale
ACTUALITATE Victor Ponta: „Bolojan a intrat în tunelul omului care vrea să se SACRIFICE pentru un viitor mai bun”
09:00
Victor Ponta: „Bolojan a intrat în tunelul omului care vrea să se SACRIFICE pentru un viitor mai bun”