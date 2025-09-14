Magaye Gueye, 35 de ani, a revenit în fotbalul românesc. Atacantul a fost la Dinamo în 2020, dar a fost depistat pozitiv la cocaină în 2021, după un meci cu FCSB.

A fost dat afară de roș-abi. Acum a semnat cu CS Păuleşti, în Liga 3, după ce trei ani nu a avut echipă.

În carieră a jucat la Strasbourg, Everton, Brest, Millwall, Adanaspor, Osmanlispor, Qarabag, Dinamo sau Anagennisi Karditsas.

Fotbalistul care a fost dat afară de Dinamo pentru consum de cocaină a semnat cu altă echipă din România

CS Păulești are șapte puncte după primele trei etape din Liga 3.

„Transfer de marcă la CS Păuleşti! Clubul nostru are bucuria să anunţe transferul jucătorului Magaye Gueye, care se alătură lotului pentru sezonul 2025/2026. Magaye este un atacant cu experienţă bogată, evoluând de-a lungul carierei la echipe importante.

A jucat pentru Everton, Millwall, Adanaspor, Qarabag, FC Dinamo, Strasbourg, Stade Brestois. De-a lungul carierei a înscris 76 goluri oficiale şi a contribuit decisiv la performanţele echipelor din care a făcut parte.

Prin experienţa şi calităţile sale ofensive, suntem convinşi că Magaye va aduce un plus important în ofensiva echipei noastre şi va fi un jucător de bază în lupta pentru atingerea obiectivelor din acest sezon. Îi urăm bun venit la CS Păuleşti şi mult succes în noua aventură alături de familia noastră!” au scris cei de la CS Păuleşti, pe Facebook.

Magaye Gueye s-a retras pentru o perioadă și a devenit antrenor la juniori, în Franța. Acum s-a întors pe teren și joacă în liga 3, la CS Păulești. „Pot spune că atunci, după scandalul acela, s-a sfârșit cariera lui de fotbalist, a suferit foarte mult. Dar a rămas în zona asta a fotbalului și a devenit antrenor pentru o echipă de fotbal pentru copii. Eu i-am fost alături toată perioada aia extrem de grea pentru el” spunea fost sa iubită, potrivit Cancan.