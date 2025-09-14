Prima pagină » Sport » Fotbalistul care a fost dat afară de Dinamo pentru consum de cocaină a semnat cu altă echipă din România

Fotbalistul care a fost dat afară de Dinamo pentru consum de cocaină a semnat cu altă echipă din România

14 sept. 2025, 09:50, Sport
Fotbalistul care a fost dat afară de Dinamo pentru consum de cocaină a semnat cu altă echipă din România

Magaye Gueye, 35 de ani, a revenit în fotbalul românesc. Atacantul a fost la Dinamo în 2020, dar a fost depistat pozitiv la cocaină în 2021, după un meci cu FCSB.

A fost dat afară de roș-abi. Acum a semnat cu CS Păuleşti, în Liga 3, după ce trei ani nu a avut echipă.

În carieră a jucat la Strasbourg, Everton, Brest, Millwall, Adanaspor, Osmanlispor, Qarabag, Dinamo sau Anagennisi Karditsas.

Fotbalistul care a fost dat afară de Dinamo pentru consum de cocaină a semnat cu altă echipă din România

CS Păulești are șapte puncte după primele trei etape din Liga 3.

„Transfer de marcă la CS Păuleşti! Clubul nostru are bucuria să anunţe transferul jucătorului Magaye Gueye, care se alătură lotului pentru sezonul 2025/2026. Magaye este un atacant cu experienţă bogată, evoluând de-a lungul carierei la echipe importante.

A jucat pentru Everton, Millwall, Adanaspor, Qarabag, FC Dinamo, Strasbourg, Stade Brestois. De-a lungul carierei a înscris 76 goluri oficiale şi a contribuit decisiv la performanţele echipelor din care a făcut parte.

Prin experienţa şi calităţile sale ofensive, suntem convinşi că Magaye va aduce un plus important în ofensiva echipei noastre şi va fi un jucător de bază în lupta pentru atingerea obiectivelor din acest sezon. Îi urăm bun venit la CS Păuleşti şi mult succes în noua aventură alături de familia noastră!” au scris cei de la CS Păuleşti, pe Facebook.

Magaye Gueye s-a retras pentru o perioadă și a devenit antrenor la juniori, în Franța. Acum s-a întors pe teren și joacă în liga 3, la CS Păulești. „Pot spune că atunci, după scandalul acela, s-a sfârșit cariera lui de fotbalist, a suferit foarte mult. Dar a rămas în zona asta a fotbalului și a devenit antrenor pentru o echipă de fotbal pentru copii. Eu i-am fost alături toată perioada aia extrem de grea pentru el” spunea fost sa iubită, potrivit Cancan.

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații șocante: „Este plin de sânge”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Evz.ro
Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt. Argumentele jurnalistului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
Veronica a făcut ANUNȚUL FULGER. A fost nevoie de mult curaj. Concurenta din Casa Iubirii a renunțat la tăcere. A spus TOT, chiar dacă știa consecințele. Susținătorii nu și-au putut crede urechilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Teriacul, leacul suprem al lumii antice. Cercetătorii reînvie antidotul vechi de 2.000 de ani care a imunizat împărații
ACTUALITATE Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
10:23
Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
ACTUALITATE Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia
09:55
Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia
RELIGIE Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
09:16
Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend
08:37
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
08:04
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
VIDEO ȘI FOTO EXCLUSIV În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
08:00
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6