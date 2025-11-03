Prima pagină » Sport » Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri

Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri

03 nov. 2025, 19:30, Sport
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri

Frații Norbert și Francesca Maior s-au impus autoritar în ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri 2025, Raliul Argeșului, fiind cei mai rapizi în 9 dintre cele 10 probe programate pe asfalt, cursa ajungând inclusiv pe Transfăgărășan.

La bordul unui Citroën C3 Rally2, cei doi frați, care au deja în palmares un titlu de campioni europeni și unul de vicecampioni mondiali, ambele în divizia dedicată juniorilor, au dominat etapa din Argeș și și-au preluat poziția de lideri încă de pe prima probă specială.

Cu un timp total de 1:08:07.6, la capătul celor 129 de kilometri de probe speciale, echipajul de la Napoca Rally Academy a fost mai rapid cu 43,6 secunde decât cel format din Andrei Gîrtofan și Tudor Mârza (Škoda Fabia Rally2) și cu 2 minute și 46,3 secunde decât Sebastian Barbu/Teo Găină (Škoda Fabia Rally2).

Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri

Datorită acestui succes, Norbert Maior a încheiat sezonul pe locul 2, obținând în premieră trofeul dedicat vicecampionului național, fiind depășit doar de Simone Tempestini. Podiumul final al sezonului 2025 a fost completat de Andrei Gîrtofan.

„A trebuit să așteptăm până la ultima etapă pentru a obține prima victorie la open în acest an. Suntem mulțumiți de ceea ce am reușit la primul sezon cu o mașină cu o configurație de ultimă generație și asta ne dă încredere că, anul viitor, vom putea face mai mult”, a spus Maior la final.

Deja campion matematic încă de acum două etape, Tempestini a avut ghinion în Argeș, fiind nevoit să abandoneze după a treia probă specială din cauza unor probleme tehnice.

Campionatul Național de Raliuri 2025 a avut opt etape programate, iar victoriile au fost împărțite între Andrei Gîrtofan (Harghita, Brașov), Simone Tempestini (Maramureș, Cluj, Sibiu, Iași, Vâlcea) și Norbert Maior (Argeș). De-a lungul sezonului, la care au participat peste 100 de echipaje, au punctat în topul open nu mai puțin de 35 de piloți.

Pentru Norbert Maior, aceasta este cea mai bună clasare din carieră în topul general, după ce, în sezoanele 2020 și 2024, a încheiat pe locul 3. Anul acesta și-a adăugat în palmares nu mai puțin de 18 probe speciale câștigate. De asemenea, în Campionatul European, a reușit un spectaculos loc 6 la general în Ungaria și a încheiat pe 8 în Croația.

Citește și

SPORT De necrezut! România a ieșit campioană și vicecampioană mondială în sportul milionarilor, dar sportivii n-au încasat niciun ban: „S-a cântat imnul”
19:50
De necrezut! România a ieșit campioană și vicecampioană mondială în sportul milionarilor, dar sportivii n-au încasat niciun ban: „S-a cântat imnul”
SPORT Dezvăluiri despre Alexandru Deaconu. De la fost fotbalist la Steaua la arbitrul care a oprit un derby pentru o brichetă
11:47
Dezvăluiri despre Alexandru Deaconu. De la fost fotbalist la Steaua la arbitrul care a oprit un derby pentru o brichetă
SPORT Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga
11:35
Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga
SPORT Ce mesaj i-a transmis Mirel RĂDOI lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid: „Toate astea nu le discut cu nimeni, el știe, deja”
07:34
Ce mesaj i-a transmis Mirel RĂDOI lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid: „Toate astea nu le discut cu nimeni, el știe, deja”
SPORT Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”
07:04
Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”
SPORT Victor Angelescu, REPLICĂ pentru Mirel Rădoi. „N-ai cum să nu fii un pic frustrat”
06:13
Victor Angelescu, REPLICĂ pentru Mirel Rădoi. „N-ai cum să nu fii un pic frustrat”
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
O anomalie magnetică uriașă de acum 500 de milioane de ani a fost, în sfârșit, explicată
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
19:53
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
VIDEO Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză
19:47
Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză
EXTERNE Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
19:46
Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
VIDEO Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România”
19:27
Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România”
EXTERNE Trump planifică o operațiune militară în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri
19:23
Trump planifică o operațiune militară în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri
EXTERNE România a ajuns GLUMA presei de la Budapesta. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent”
19:15
România a ajuns GLUMA presei de la Budapesta. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent”