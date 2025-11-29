Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Alin Petrache, declarații despre Cupa Națiunilor la rugby: „Acest campionat nou va aduce meciuri puternice”

Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRG), a fost prezent la gală, acolo unde a discutat despre Cupa Națiunilor, noua competiție la rugby care „va aduce meciuri puternice”. România va fi parte a Grupei A, în această competiție.

La Cupa Națiunilor, România va fi parte a Grupei A. Președintele FRG s-a arătat foarte încntat de această competiție, menționând necesitatea ei pentru rugby. Această competiție se va desfășura în anii pari.

În Cupa Națiunilor vor evolua selecționatele Canadei, statului Chile, Georgiei, Hong Kongului, Portugaliei, României, Spaniei, Tongăi, Uruguayului, Statelor Unite și Zimbabwe, arată ProSport.

„Cred că acest campionat nou va aduce meciuri puternice”

Președintele FRG anunță că vor fi 3 meciuri în luna iulie, în deplasare, iar alte 3 meciuri vor avea loc în noiembrie, în Capitală.

„Mă bucur de această nouă competiție, Nations League, pentru că avem nevoie de predictibilitate, oponenți puternici și să știm din timp ceea ce vom avea și vom primi din punct de vedere al naționalelor care vor veni să viziteze Bucureștiul. Ăsta e un lucru nou, un lucru predictibil. Acum, putem anunța care vor fi echipele care vor veni. Nations League este o competiție echivalentă cu Liga Națiunilor din fotbal.

Cred că acest campionat nou va aduce meciuri puternice. Vom avea trei meciuri în iulie în deplasare și trei meciuri în noiembrie la București, plus Campionatul European și Cupa Mondială. Cred că ne vom bucura de un rugby bun în 2026. Contează foarte mult să pregăteși foarte bine o Cupă Mondială”, a declarat Alin Petrache, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

