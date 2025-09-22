Prima pagină » Sport » Gigi Becali a dat două milioane de euro pe el, acum a ajuns în liga scundă

Gigi Becali a dat două milioane de euro pe el, acum a ajuns în liga scundă

22 sept. 2025, 17:08, Sport
Gigi Becali a dat două milioane de euro pe el, acum a ajuns în liga scundă

Dragoş Nedelcu, în vârstă de 28 de ani, a semnat, luni, contractul cu Clubul Steaua Bucureşti, a anunţat gruparea din liga secundă.

Crescut la Farul Constanţa, Dragoş a fost constant selecţionat în loturile naţionale U17, U19 şi U21 ale României, iar în cea de seniori are şase convocări.

Gigi Becali a dat două milioane de euro pe el, acum a ajuns în liga scundă

Fotbalistul a fost cumpărat de Gigi Becali la FCSB, în 2017, contra a 2 milioane de euro. Nedelcu nu a reușit să se impună la gruparea ”roș-albastră” și a fost cedat gratis la Farul lui Gică Hagi.

Mijlocaşul născut la Constanţa va face parte din lotul Stelei pentru întâlnirea cu Chindia Târgovişte şi ar putea debuta marți, în ultimul meci din runda cu numărul şapte al Ligii a II-a.

„Bun venit, Dragoș Nedelcu!

Dragoș Nedelcu este cel mai nou jucător din lotul formației noastre. În vârstă de 28 de ani, Dragoș evoluează pe postul de mijlocaș și a semnat azi contractul cu Clubul Steaua București.

Format la Farul Constanța, Dragoș a fost constant selecționat în loturile naționale U17, U19 și U21 ale României, iar în cea de seniori are șase convocări.

Mijlocașul născut la Constanța va face parte din lotul Stelei pentru întâlnirea cu Chindia Târgoviște și ar putea debuta mâine, în ultimul meci din runda cu numărul șapte al Ligii a II-a.”, a comunicat Steaua.

Două titluri luate cu echipa din Ovidiu

Nedelcu are în palmares două campionate, cu Viitorul Constanța, în 2017, și Farul Constanța, în 2023, cât și o Cupă a României, în 2020, cu FCSB.

Are șase meciuri la naționala de seniori a României, când aceasta era condusă de neamțul Christoph Daum, cât și jocuri la nivel european pentru Viitorul Constanța, FCSB și Farul.

Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice
JUSTIȚIE Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile
18:41
Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile
POLITICĂ După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
18:33
După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
VIDEO Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici
18:10
Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:04
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
EXTERNE Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii
17:55
Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii
ACTUALITATE GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări
17:36
GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări