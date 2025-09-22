Dragoş Nedelcu, în vârstă de 28 de ani, a semnat, luni, contractul cu Clubul Steaua Bucureşti, a anunţat gruparea din liga secundă.

Crescut la Farul Constanţa, Dragoş a fost constant selecţionat în loturile naţionale U17, U19 şi U21 ale României, iar în cea de seniori are şase convocări.

Gigi Becali a dat două milioane de euro pe el, acum a ajuns în liga scundă

Fotbalistul a fost cumpărat de Gigi Becali la FCSB, în 2017, contra a 2 milioane de euro. Nedelcu nu a reușit să se impună la gruparea ”roș-albastră” și a fost cedat gratis la Farul lui Gică Hagi.

Mijlocaşul născut la Constanţa va face parte din lotul Stelei pentru întâlnirea cu Chindia Târgovişte şi ar putea debuta marți, în ultimul meci din runda cu numărul şapte al Ligii a II-a.

„Bun venit, Dragoș Nedelcu!

Două titluri luate cu echipa din Ovidiu

Nedelcu are în palmares două campionate, cu Viitorul Constanța, în 2017, și Farul Constanța, în 2023, cât și o Cupă a României, în 2020, cu FCSB.

Are șase meciuri la naționala de seniori a României, când aceasta era condusă de neamțul Christoph Daum, cât și jocuri la nivel european pentru Viitorul Constanța, FCSB și Farul.