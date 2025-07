Gigi Becali îl anunța pe Târnovanu că nu va mai apăra la FCSB pentru jocul modest arătat în preliminariile Ligii Campionilor, cu Inter Club D’escaldes.

Finanțatorul spunea că Târnovanu va fi înlocuit și la meciul dintre FCSB și Petrolul va apăra Zima, dar după ce a discutat cu cei din staff, cu Mihai Stoica și Elias Charalambous, a revenit la sentimente mai bune. Târnovanu a apărat cu Petrolul, 1-0, dar Gigi Becali a anunțat ce a discutat cu jucătorul. I-a spus să renunțe la tik-tok și să iasă pe centrări.

Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Ștefan Târnovanu. Ce i-a spus să nu mai facă

Ce spunea Gigi Becali despre jucătorii de la FCSB care stau pe tik tok.

„Ați văzut Târnovanu cum a fost? I-am spus în felul următor: «În primul rând, iartă-mă, că probabil vede familia ta. Dar îți spun un lucru. Eu nu am timp să vin la voi, să vorbesc cu voi. Ce vezi în presă e ce vreau să vă transmit.

Așa că am o rugăminte la tine: termină cu TikTok-ul! Treaba ta, dar vei vedea că te va distruge. Pentru că este invenție drăcească, să distrugă omul, să-i distragă atenția». Eu, om în toată firea, mi-au făcut și mie TikTok, că-mi zicea un avocat să-mi fac. O zi l-am ținut. Am stat de la ora 3 până la ora 5. Două ore! Ce fac mă cu nenorocirea asta? Am zis să mi-l scoată! Te captează.

Așa că i-am zis lui Târnovanu: «Termină cu TikTok-ul». A zis: «Da, nea Gigi, termin». I-am spus și altă chestiune: «Lasă ce-ți spun ție antrenorii de portari. Vreau să ieși pe centrări. Dacă greșești, nu mă supăr pe tine! Ai doi metri, un portar mare trebuie să iasă pe centrări. Iei gol, nu mă supăr, îți promit!».

Da, eu l-am sunat. Și i-am mai spus un lucru: «Am înțeles că antrenorii îți zic să pasezi stânga-dreapta. Dar eu îți zic să-i spui antrenorului că nu te mai lasă Becali. De ce? Că nu ești specialist. Ori o dai la specialist, ori în aut.

Dacă mingea e la noi, de ce să o dăm la ei? Ca atare, dai tare în față, nu mai ai voie să pasezi stânga-dreapta. Se duce mingea pe atacantul nostru. Și dacă dau ei cu capul, suntem cu fața, vine iar la noi». A făcut multe d-astea, puteam lua gol de la pase”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.