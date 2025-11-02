Gigi Becali face calculele pentru play-off, după ce FCSB a învins U Cluj, 2-0. Echipa bucureșteană a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga, după ce etapa trecută a depășit UTA Arad, 4-0.

Omul de afaceri spune că se teme de CFR Cluj, codașă în clasament, nu de Dinamo, echipa care a bătut FCSB, 4-3. La meciul din această etapă Dinamo – CFR Cluj, 2-1, Gigi Becali a ținut cu roș-albii, iar Mihai Stoica a ținut cu ardelenii.

Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”

FCSB a urcat în clasament pe locul șapte, 19 puncte, după ce s-a impus cu U Cluj, 2-1.

„MM ținea cu CFR, eu cu Dinamo. Eu gândeam într-un fel, el în alt fel. Pe mine mă interesa CFR-ul față de noi în play-off, fiindcă mă gândesc că locul 6 e cel mai accesibil. Poate e greu cu Argeșul, nu? Atunci eu am spus: «Pe mine mă interesează play-off-ul. Noi batem U Cluj, Dinamo are 27, noi 19. Opt puncte, da? Jumătate sunt 4». Nu-mi fac probleme că Dinamo poate să termine campionatul în fața mea. Nu-mi fac, nu am cum. E prea mare diferența de valoare.

Am zis: «Bine mă MM, ține tu cu CFR-ul. Mie de CFR mi-e frică. Ca atare, țin cu Dinamo». Sunt 12 puncte, înjumătățite 6. Sunt 6 puncte, ești la mâna ta. Ai valoare, mai faci 2-3 transferuri. Bați pe Rapid de două ori, pe Craiova de două ori. Se mai încurcă ele, faci echipă puternică și câștigi campionatul. Să transfer de la Botoșani? Ce să iau eu de la Botoșani, praful de pușcă? Hai, mă. Îl iau pe Ongenda (n.r. – îi pocește intenționat numele). Botoșaniul o să se dezumfle, stai liniștit. Nu mi-e mie de Botoșani. Mie mi-e de Rapid, Rapid și Craiova”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.