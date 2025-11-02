Prima pagină » Sport » Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”

Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”

02 nov. 2025, 12:53, Sport
Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”

Gigi Becali face calculele pentru play-off, după ce FCSB a învins U Cluj, 2-0. Echipa bucureșteană a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga, după ce etapa trecută a depășit UTA Arad, 4-0.

Omul de afaceri spune că se teme de CFR Cluj, codașă în clasament, nu de Dinamo, echipa care a bătut FCSB, 4-3. La meciul din această etapă Dinamo – CFR Cluj, 2-1, Gigi Becali a ținut cu roș-albii, iar Mihai Stoica a ținut cu ardelenii.

Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”

FCSB a urcat în clasament pe locul șapte, 19 puncte, după ce s-a impus cu U Cluj, 2-1.

„MM ținea cu CFR, eu cu Dinamo. Eu gândeam într-un fel, el în alt fel. Pe mine mă interesa CFR-ul față de noi în play-off, fiindcă mă gândesc că locul 6 e cel mai accesibil. Poate e greu cu Argeșul, nu? Atunci eu am spus: «Pe mine mă interesează play-off-ul. Noi batem U Cluj, Dinamo are 27, noi 19. Opt puncte, da? Jumătate sunt 4». Nu-mi fac probleme că Dinamo poate să termine campionatul în fața mea. Nu-mi fac, nu am cum. E prea mare diferența de valoare.

Am zis: «Bine mă MM, ține tu cu CFR-ul. Mie de CFR mi-e frică. Ca atare, țin cu Dinamo». Sunt 12 puncte, înjumătățite 6. Sunt 6 puncte, ești la mâna ta. Ai valoare, mai faci 2-3 transferuri. Bați pe Rapid de două ori, pe Craiova de două ori. Se mai încurcă ele, faci echipă puternică și câștigi campionatul. Să transfer de la Botoșani? Ce să iau eu de la Botoșani, praful de pușcă? Hai, mă. Îl iau pe Ongenda (n.r. – îi pocește intenționat numele). Botoșaniul o să se dezumfle, stai liniștit. Nu mi-e mie de Botoșani. Mie mi-e de Rapid, Rapid și Craiova”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Citește și

SPORT FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
12:18
FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
SPORT Ofertă de șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Gigi Becali: „La ora asta sunt în găleată”
12:03
Ofertă de șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Gigi Becali: „La ora asta sunt în găleată”
SPORT Christian Constantin, (FC Sion), și-a rupt tendoanele la un meci, după ce s-a încălțat în pantofi Dior. A schimbat un antrenor din cauza mirosului
09:44
Christian Constantin, (FC Sion), și-a rupt tendoanele la un meci, după ce s-a încălțat în pantofi Dior. A schimbat un antrenor din cauza mirosului
SPORT ANAF controlează FCSB. Ce datorii ar avea clubul și ce spune Gigi Becali
20:04
ANAF controlează FCSB. Ce datorii ar avea clubul și ce spune Gigi Becali
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. Dumbrăvița, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 11.00
10:33, 01 Nov 2025
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. Dumbrăvița, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 11.00
SPORT Louis Munteanu, cu lacrimi în ochi după meciul Dinamo – CFR Cluj, 2-1. Reacție dură: „Nu dau doi bani pe plânsul lui”
09:45, 01 Nov 2025
Louis Munteanu, cu lacrimi în ochi după meciul Dinamo – CFR Cluj, 2-1. Reacție dură: „Nu dau doi bani pe plânsul lui”
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un studiu surprinzător sugerează că unele OZN-uri ar fi fost create de teste nucleare
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE
13:27
Nicușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE
ULTIMA ORĂ Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
13:07
Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
EXTERNE Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
13:02
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
POLITICĂ Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici
12:54
Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici