Gigi Becali a anunțat că are o ofertă de șapte milioane de euro pentru atacantul Daniel Bîrligea.

Dar, jucătorul de 25 de ani, cu șapte goluri în acest sezon, nu e de vânzare.

Patronul FCSB a explicat că echipa care-l dorea pe Bîrligea e din MLS, Major League Soccer, campionatul de fotbal nord-american.

Ofertă de șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Gigi Becali: „La ora asta sunt în găleată”

Daniel Bîrligea, venit de la CFR Cluj pentru trei milioane de euro, a înscris 24 de goluri în 55 de jocuri la FCSB.

„Uite, la ora asta am 7 milioane, să-l vând pe Bîrligea. Nu vreau să-l dau! Nu vreau! Nu sper să iau nimic la ora asta, că la ora asta sunt în găleată. Ca atare, nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri, ca să mă scoată din situația care este.

La iarnă va fi altceva, îl dau pe ăsta cu 8-10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3. Zic și eu, nu știu, poate omul o vrea mai mult. Atât aș da eu. La ora asta, așa cum este, dau 3. Și acum, pe loc, chiar dacă nu joacă deloc! Dau 3 milioane și-l iau la iarnă.

Este din America oferta, din MLS. Dar oricum nu se fac transferuri acum, atunci n-avea rost să negociez. Bîrligea impresionează în anumite momente dacă are ambiție, inventează goluri.

El a inventat acel gol, presing la portar și apoi a dat în semnul crucii, gol cu pieptul. Golul lui, inventat de el. Golul cu Oțelul, inventat de el. Ăștia sunt fotbaliștii mari. De aia am pretenții de la el, că e jucător special. Am nevoie de el”, a afirmat Becali la PrimaSport.

FCSB a câștigat cu U Cluj, 2-0, în meciul din etapa 15 din Superliga și a urcat provizoriu în clasament până pe locul șapte, 19 puncte.